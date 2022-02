Che cos'è Amazon Music Unlimited e come funziona?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Amazon Music Unlimited è il servizio di streaming musicale di Amazon, in competizione con artisti del calibro di Spotify e Apple Music . La versione HD non costa più ed è inclusa nell'abbonamento principale.

Ecco tutto ciò che devi sapere su Amazon Music Unlimited, incluso quanto costa, dove è disponibile, se è senza pubblicità, come funziona e quali funzionalità offre.

Amazon Music Unlimited è una piattaforma di streaming musicale on-demand che funziona in modo simile a Spotify, Tidal e Apple Music. Offre accesso a una vasta libreria di oltre 75 milioni di brani e podcast, oltre alla possibilità di aggiungere la tua musica. Proprio come i suoi rivali, ti consente di accedere a migliaia di playlist e stazioni radio curate per aiutarti nella scoperta della musica.

È disponibile per tutti, ma è previsto un incentivo di prezzo per i clienti che già si abbonano ad Amazon Prime .

£ 7,99/mese o £ 79/anno per i membri Prime

£ 9,99/mese per i membri non Prime

£ 3,99/mese Abbonamento Echo

£ 14,99/mese o £ 149/anno Piano famiglia

£ 4,99/mese per gli studenti

Amazon Music Unlimited è disponibile per i membri Amazon Prime per £ 79 all'anno nel Regno Unito o $ 79 all'anno negli Stati Uniti. In alternativa, puoi pagare mensilmente al costo di £ 7,99/$ 7,99.

Ciò lo rende più economico dei suoi due rivali più vicini, Apple Music e Spotify, che addebitano entrambi £ 9,99 al mese per i loro servizi simili (Spotify ovviamente ha un livello gratuito e supportato dalla pubblicità). Tuttavia, se non hai un abbonamento Amazon Prime, costa lo stesso: £ 9,99 al mese.

Un abbonamento Amazon Prime costa £ 79 all'anno nel Regno Unito e $ 99 negli Stati Uniti, ma ti offre la consegna gratuita il giorno successivo su milioni di articoli (anche lo stesso giorno su molti, a seconda della tua posizione). Puoi anche accedere ad Amazon Prime Video, Prime Reading e molti altri incentivi.

Come accennato in precedenza, Amazon Music HD non costa più ed è incluso nell'abbonamento principale. Amazon Music HD offre oltre 50 milioni di brani HD, con una profondità di bit di 16 bit e una frequenza di campionamento di 44,1 kHz (simile alla qualità dei CD). Inoltre, puoi riprodurre in streaming milioni di brani in Ultra HD (sì, ha davvero deciso di usare quel nome, ma significa audio lossless, quindi migliore della qualità del CD) fino a 24 bit/192 kHz.

Se possiedi un dispositivo Amazon Echo, puoi ottenere il servizio Amazon Music Unlimited completo per soli £ 3,99 ($ 3,99) al mese per giocare su un singolo dispositivo Echo, con o senza un abbonamento Prime. Amazon ha diversi modelli Echo, che puoi confrontare nella nostra funzione separata . C'è anche un piano studenti per £ 4,99 ($ 4,99) al mese, indipendentemente dal fatto che tu sia un membro Prime o meno.

Amazon Music Unlimited offre anche un piano famiglia. Consente a un massimo di sei persone di avere il proprio account individuale per £ 14,99 / $ 14,99 al mese se non sei un abbonato Prime, mettendolo alla pari con l'opzione del piano familiare di Apple Music e il piano familiare di Spotify . I membri Prime possono usufruire del piano familiare annuale per £ 149/$ 149 all'anno, che rappresenta uno sconto di due mesi.

Vai al sito Web di Amazon Music Unlimited qui (per il Regno Unito) o qui (per gli Stati Uniti) .

Puoi prima iscriverti a una prova gratuita di 30 giorni indipendentemente dal fatto che tu sia un membro Prime o meno.

Dovrai registrarti utilizzando le tue credenziali di accesso Amazon e autorizzare Amazon ad addebitare la tua carta predefinita o un'altra carta in archivio al termine del periodo di prova. Il tuo abbonamento si rinnova mensilmente, ma puoi annullare il rinnovo in qualsiasi momento visitando le nostre impostazioni di Amazon Music qui (per il Regno Unito) o qui (per gli Stati Uniti) .

Se usi Echo, chiedi semplicemente ad Alexa sul dispositivo Echo che hai scelto di iniziare la prova su Amazon Music Unlimited.

Amazon Music Unlimited è disponibile nel Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Canada, Francia, Austria, Italia, Spagna, Giappone, Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Svezia, Australia , Nuova Zelanda, Messico e Brasile.

Amazon Music Unlimited è accessibile tramite l'app Amazon Music per dispositivi Fire, iOS e Android, nonché Mac e PC. Puoi anche accedervi tramite un web player nel tuo browser e tramite i dispositivi Echo dell'azienda.

Puoi anche riprodurre musica tramite un sistema Sonos o uno streamer multimediale Roku. Amazon ha persino reso possibile lo streaming di musica in auto selezionate tra cui BMW, Ford e Mini.

Amazon Music Unlimited è simile a Apple Music e Spotify in quanto offre milioni di brani che puoi ascoltare su richiesta, senza pubblicità. Fornisce inoltre un motore di suggerimenti basato su algoritmi e playlist selezionate a mano e puoi accedervi tramite app mobili e Web.

Amazon promuove l'integrazione del suo servizio Music Unlimited con Echo e l'assistente vocale Alexa. Non solo i proprietari di Echo hanno accesso a una versione più economica del servizio (disponibile su un dispositivo Echo alla volta), ma possono richiedere brani usando solo la loro voce. Possono riprodurre in streaming un brano, un artista, un album o una playlist specifici e Alexa può persino visualizzare l'"ultimo brano" di un artista o riprodurre musica in base all'umore, al tempo, all'attività, ecc.

Alexa può anche trovare brani da frammenti di testi. Sebbene il piano Echo scontato sia limitato a un solo dispositivo (non puoi usarlo su telefono, PC, tablet o anche più di un dispositivo Echo), offre tutte le stesse funzionalità, incluso il catalogo musicale completo e i consigli. Se i proprietari di Echo non ottengono Music Unlimited, il servizio Prime Music di Amazon è disponibile con una libreria di due milioni di brani.

Amazon Music Unlimited ha una funzione unica chiamata Side-by-Side. Sincronizza i commenti degli artisti con i rack dei loro cataloghi. Include artisti come The Chainsmokers, Jason Aldean, Lindsey Stirling, Norah Jones, OneRepublic e Kongos.

