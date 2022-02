Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se sei un utente di Signal , potresti aver notato che cambiare numero di telefono sul tuo account cancella tutte le chat, i gruppi e i messaggi esistenti. Bene, ora è una cosa del passato. Signal ha lanciato una nuova funzionalità, chiamata Cambia numero, che ti consente di cambiare i numeri senza perdere tutti i tuoi dati all'interno dell'app di messaggistica sicura.

Se mantieni il tuo telefono esistente, ma ottieni un nuovo numero, la nuova funzione Cambia numero di Signal ti consentirà di mantenere il tuo profilo e tutti i tuoi messaggi e gruppi esistenti sul tuo dispositivo.

Nell'ultima versione dell'app per dispositivi mobili Signal, tocca il tuo profilo. Vai su Impostazioni (solo iOS) > Account > Modifica numero di telefono. Non sarai in grado di annullare questo. Seleziona Continua. Inserisci il tuo vecchio numero e poi il tuo nuovo numero. Seleziona Continua o Fatto. Conferma che il nuovo numero è corretto. Seleziona Cambia numero. Segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo.

Dopo aver aggiornato il tuo numero, tutti i contatti con cui sei stato in contatto in Signal vedranno un nuovo messaggio nel tuo thread che notifica che hai cambiato il numero di telefono, insieme a un link per aggiornare la scheda del contatto. Ancora più importante, tuttavia, non perderai i thread o i gruppi di conversazione esistenti.

La modifica del numero è supportata se si mantiene lo stesso telefono e si cambia semplicemente il numero. Non è supportato se non hai il tuo vecchio dispositivo, hai perso il telefono o hai cancellato il telefono. Questo perché la nuova funzionalità è destinata agli utenti che mantengono il proprio telefono attuale. Se stai effettuando l'aggiornamento a un nuovo telefono e desideri conservare tutti i tuoi dati, dovrai utilizzare la funzione di trasferimento da dispositivo a dispositivo crittografato end-to-end di Signal ( tutorial qui ) su Android o iOS per trasportare il tuo contatti e cronologia chat sul tuo nuovo dispositivo.

Dai un'occhiata al post del blog di Signal per maggiori dettagli. Signal ha anche una pagina di supporto qui.

Scritto da Maggie Tillman.