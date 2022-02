Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Una volta che i tuoi figli raggiungono una determinata età, scoprirai che avere tutti che usano lo stesso account musicale diventa difficile. Non solo rovina le playlist generate automaticamente, ma soprattutto significa che non puoi ascoltare perché qualcun altro sta usando quell'abbonamento.

Arriva il piano famiglia, con l'obiettivo di fornire a più utenti l'accesso ai servizi di streaming senza che tu debba pagare il prezzo intero per più abbonamenti individuali.

Qui analizziamo i costi, i pro ei contro di ogni diverso sistema e scoprirai che hanno tutti un prezzo competitivo.

Spotify è il grande papà dei servizi di streaming, oltre 82 milioni di brani, 3,6 milioni di podcast e Spotify Radio, ma soprattutto c'è molto supporto per Spotify su altri dispositivi tramite il servizio Premium: su smart TV, altoparlanti, Android, Apple, PC, Mac - con Spotify Connect un grande vantaggio.

Il prezzo per famiglie è di £ 16,99/$ 15,99/€ 14,99 e per questo fino a sei membri ottengono lo stesso livello di servizio Premium. Se sei già abbonato a Spotify e ti unisci a una famiglia, puoi mantenere le tue playlist.

Dovete vivere tutti allo stesso indirizzo - ma non c'è limite al numero di dispositivi - e ci sarà un'unica fattura. Dovrai tutti avere account Spotify individuali collegati a un indirizzo e-mail, con Spotify Kids una parte esclusiva di Spotify Family, con contenuti specifici per i bambini più piccoli.

In alternativa c'è Spotify Free supportato dalla pubblicità, ma ha dei limiti e se fai parte di una famiglia Spotify non puoi utilizzare altri sconti o utilizzare abbonamenti gratuiti di terze parti, come il tuo provider di telefonia mobile.

Esiste un filtro dei contenuti esplicito, che puoi impostare su base individuale in modo che il titolare dell'account principale sia responsabile di ciò che gli utenti della famiglia possono e non possono sentire.

Lo svantaggio di Spotify è che se stai utilizzando dispositivi come Echo nella tua famiglia tutti collegati a un account, non riconoscerà i singoli utenti della famiglia, quindi non puoi giocare su più dispositivi.

Apple Music vanta 90 milioni di brani e l'accesso alla stazione radio Apple Music 1 (in precedenza Beats 1). È supportato su dispositivi Apple e Android, Apple HomePod, Sonos, PC, Mac, dispositivi Amazon Echo e dispositivi Google Nest.

Apple Music include tutto ciò che potresti avere nella tua raccolta di iTunes, inclusa la musica che hai acquistato da Apple, e puoi sincronizzare la musica di iCloud che carichi, con ogni membro in grado di condividere gli acquisti di iTunes con la famiglia. Puoi anche accedere alla raccolta in espansione di Apple di audio spaziale Dolby Atmos, oltre a audio lossless di qualità superiore su alcune tracce.

Apple Music costa £ 14,99/$ 14,99/€ 14,99 per una famiglia di sei persone e tutti dovranno avere un ID Apple per far parte della famiglia, come accade con “In famiglia” . Puoi creare un ID Apple per i bambini di età inferiore ai 13 anni utilizzando il tuo indirizzo e-mail come backup di emergenza; i bambini di età superiore ai 13 anni possono creare il proprio ID Apple.

Puoi unirti a una famiglia se sei già stato abbonato a Apple Music, mantenendo le tue playlist e così via.

Puoi anche impostare restrizioni sui contenuti in Apple Music. Questo deve essere impostato su ogni dispositivo (non è universale), ma le impostazioni possono essere bloccate con un codice PIN. Apple Music ti consentirà di avere più stream su dispositivi come Echo in tutta la tua famiglia.

SebbeneAmazon Music offra un accesso "gratuito" tramite abbonamenti Prime in Prime Music , per tutti i 75 milioni di brani dovrai sottoscrivere un abbonamento Amazon Music adeguato: Amazon Music Unlimited. Prime Music ha solo un catalogo di 2 milioni di brani.

L'account famiglia illimitato ti dà sei membri e ogni utente ottiene un account individuale; ogni membro deve avere almeno 13 anni per avere un account Amazon, quindi è diverso dagli altri account Amazon Household, come Kindle .

Puoi caricare musica su Amazon Music Unlimited e la musica acquistata da Amazon, inclusi i brani AutoRip, è inclusa. Amazon Music Unlimited può anche essere "trasmesso" su dispositivi Echo sulla stessa rete utilizzando Alexa Cast, mentre sono supportati più flussi all'interno di una famiglia Echo.

Amazon supporta anche la musica a risoluzione più elevata, su alcune tracce, oltre a Dolby Atmos e 360 Reality Audio sui dispositivi di supporto.

È disponibile un filtro dei testi esplicito e dovrai abilitarlo su ogni singolo dispositivo, ma non è disponibile la protezione tramite PIN, quindi può essere facilmente disattivato.

YouTube Music prende il posto di Google Play Music e offre un catalogo completo di 70 milioni di album, playlist, singoli e video ufficiali. È accessibile su dispositivi Android o Apple, PC, Mac, supporta lo streaming di Google Cast su molti altoparlanti ed è supportato in modo nativo sui dispositivi Google Home.

L'abbonamento famiglia richiede che tutti gli utenti dispongano di un account Google, che consente quindi a un massimo di 6 membri della famiglia (incluso il pagatore della bolletta) che risiedano tutti allo stesso indirizzo. Puoi cambiare i gruppi familiari solo una volta all'anno. Puoi includere i bambini che hai configurato utilizzando Family Link se tuo figlio ha meno di 13 anni, altrimenti tutti hanno bisogno del proprio account Google.

Costa £ 14,99 / $ 14,99 / € 14,99 per la famiglia.

Ci sono controlli parentali nell'app YT Music che ti permetteranno di escludere contenuti espliciti nella musica.

Deezer offre 90 milioni di brani musicali in streaming e funziona bene con un'ampia gamma di piattaforme, su Android, iPhone, PC e altoparlanti intelligenti come Amazon Echo e dispositivi Google Nest.

Il prezzo della famiglia è di £ 14,99/$ 14,99/€ 14,99 e questo ti dà di nuovo 6 utenti - che devono vivere tutti allo stesso indirizzo - con profili separati. Deezer ci tiene a sottolineare che otterrai molti contenuti perfetti per i bambini più piccoli con la sua opzione Deezer Kids che offre scelte musicali per i minori di 12 anni.

C'è un limite di 13 dispositivi per l'account della famiglia Deezer: 3 per l'abbonato principale e poi 2 ciascuno per gli utenti secondari.

Esiste un filtro dei testi esplicito che può essere abilitato su ogni dispositivo di riproduzione.

Potresti non pensare immediatamente a Tidal quando si tratta di musica per famiglie, ma il servizio ha un prezzo competitivo in linea con altri servizi. Tidal ha fatto il suo nome sulla musica di qualità superiore e in effetti lo ottieni qui, con streaming di qualità CD/1411 kbps piuttosto che la qualità inferiore che troverai su altri servizi. Tuttavia, l'HiFi Plus, che offre la qualità più alta, è l'incredibile cifra di £ 29,99 sul piano familiare.

Avrai fino a 6 utenti e ognuno avrà bisogno del proprio indirizzo email per abilitare l'accesso. Non c'è alcuna opzione per bloccare i testi espliciti su Tidal, ma puoi bloccare gli artisti. Puoi utilizzare Tidal solo con Amazon Echo negli Stati Uniti, non altrove, quindi è un po' più limitato e meglio sperimentato tramite l'app per telefono o desktop per le famiglie.

I prezzi variano da regione a regione, tuttavia.

Scritto da Chris Hall.