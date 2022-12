YouTube introduce divieti di 24 ore per i peggiori commentatori spam

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - YouTube sta finalmente prendendo maggiori provvedimenti contro i commentatori spam sulla sua piattaforma, con l'introduzione di divieti di 24 ore per i recidivi.

I commenti di spam sono da tempo un problema per YouTube, ma il video streamer sta iniziando ad apportare modifiche che spera possano migliorare la situazione. I cambiamenti sono tre in totale, ma il divieto di inviare commenti di spam ripetuti potrebbe essere il più interessante. L'azienda afferma che le persone riceveranno una notifica che informa che "i commenti sono stati messi in pausa" per i loro account, il che significa che non saranno in grado di commentare per altre 24 ore.

Il divieto scatterà quando YouTube riterrà che le persone abbiano lasciato ripetutamente commenti che violano le linee guida della comunità.

YouTube inizierà anche ad avvisare le persone se i loro commenti sono stati rimossi perché offensivi, anche se al momento la funzione è disponibile solo per coloro la cui lingua è l'inglese. Nei prossimi mesi saranno disponibili altre lingue.

YouTube afferma inoltre che sta migliorando il rilevamento automatico dello spam, consentendone una più rapida rimozione. Saranno inoltre apportati miglioramenti al rilevamento dei bot quando vengono lasciati commenti sui live stream.

Tutto ciò è ovviamente ben accetto e qualsiasi cosa che riduca la quantità di commenti di bassa qualità e abusivi sui video di YouTube è assolutamente a nostro favore. Speriamo che le cose continuino a migliorare e che questi cambiamenti abbiano un impatto quanto prima.

