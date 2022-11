YouTube Music nasconde il pulsante "dislike" in un grande aggiornamento visivo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - YouTube Music ha iniziato il lancio di un'interfaccia utente rinnovata che sposta alcuni pulsanti, tra cui il pulsante di disapprovazione nascosto in un menu.

La mossa, che arriva dopo che anche YouTube ha eliminato il pulsante di non gradimento sul suo servizio di streaming video, significa che gli appassionati di musica ora devono toccare un pulsante del menu prima di poter sfogare il loro non gradimento di una canzone. Ma questo non è l'unico cambiamento apportato: altri pulsanti sono stati spostati dappertutto.

Nella parte superiore dello schermo è ora possibile vedere da dove viene riprodotto un brano, ad esempio da una stazione radio o da una playlist, e accanto a questo c'è anche un nuovo pulsante Cast, che rende più facile e veloce l'invio dei brani a un altoparlante o a un televisore compatibile.

L'aggiunta del nuovo testo "in riproduzione da" significa che la levetta dei brani e dei video è stata spostata più in basso, mentre l'opera d'arte è stata aumentata di dimensioni, anche se per i nostri occhi solo di poco. Altri elementi dello schermo si sono semplicemente spostati verso l'alto per riempire un po' di spazio.

I principali controlli di riproduzione sono rimasti per lo più inalterati, anche se il pulsante Play/Pausa ha ora uno sfondo bianco che lo fa risaltare un po' di più.

Se non vedete ancora il nuovo look, aspettate a guardare. Sembra che la modifica sia stata apportata sul lato server, quindi non è necessario un aggiornamento dell'app per poterla applicare. Apparirà magicamente, quindi tenete gli occhi aperti la prossima volta che avviate l'app YouTube Music.

Scritto da Oliver Haslam.