I cortometraggi di YouTube arrivano sul grande schermo e sono sorprendentemente belli

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - YouTube ha annunciato l'arrivo di YouTube Shorts sul grande schermo, con l'aggiornamento delle applicazioni per TV e console di gioco che saranno supportate nelle prossime settimane.

La mossa darà alle app di YouTube una nuova interfaccia progettata appositamente per i video verticali di breve durata. I cortometraggi durano meno di un minuto e sono stati ovviamente progettati pensando a TikTok, ma il punto di forza di YouTube è il supporto per la TV. Con questo nuovo aggiornamento, i cortometraggi avranno un'interfaccia speciale progettata da zero per sfruttare al meglio la superficie dello schermo.

YouTube afferma di aver preso in considerazione diverse idee di design prima di scegliere l'interfaccia che verrà distribuita agli spettatori di YouTube. Chi la prova noterà che l'azienda ha "semplificato il design" di quasi tutto. Il risultato è una visualizzazione verticale che mostra il video all'interno di un bordo, mentre i controlli e le informazioni sul video si trovano a lato.

Il nuovo look significa che c'è meno spazio sprecato, mentre anche i consueti controlli di riproduzione e la barra di avanzamento sono stati spostati.

YouTube afferma che la nuova interfaccia specifica per i cortometraggi verrà introdotta nelle prossime settimane sui modelli di TV a partire dal 2019 e sulle console di gioco più recenti, anche se non è stato specificato cosa significhi esattamente. La PS5 e la Xbox Series X/S sembrano una scommessa sicura, e ci aspettiamo che anche la PS4 e la Xbox One siano pronte per l'uso.

Scritto da Oliver Haslam.