YouTube si presenta con un nuovo look fresco e colorato su mobile, web e TV

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - YouTube ha annunciato un rinnovamento della sua app su più piattaforme, con un nuovo look colorato, anche sui televisori intelligenti.

Il nuovo YouTube è in fase di lancio e l'azienda afferma che si tratta di aggiungere colore alle procedure. A tal fine, la cosiddetta modalità ambiente prende il colore principale del video sullo schermo e lo diffonde sul resto dell'interfaccia. A quanto pare, si tratta di un omaggio al modo in cui la luce fuoriesce dallo schermo del televisore quando lo si guarda al buio.

Purtroppo, però, la modalità ambiente sarà disponibile solo sul web e sul cellulare, e anche in questo caso sarà necessario utilizzare il tema scuro per vederla. Chi preferisce che YouTube sia un po' più luminoso è purtroppo sfortunato.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A proposito del tema scuro, YouTube afferma che ora è più scuro che mai, nel tentativo di dare maggiore risalto ai contenuti. C 'è almeno una buona notizia: il tema scuro aggiornato arriverà sui televisori intelligenti, sui dispositivi mobili e sul sito web di YouTube.

YouTube vuole anche rendere più facile cliccare sui link. I link di YouTube all'interno delle descrizioni dei video saranno trasformati in pulsanti e le azioni più frequenti, come il download, la condivisione e il gradimento dei contenuti, avranno un layout più pulito per ridurre al minimo le distrazioni.

Un altro miglioramento è l'aggiunta del pinch to zoom, una funzione che consente agli utenti di iPhone e Android di fare proprio questo: pizzicare un video per ingrandirlo. Se è una cosa che avete sempre voluto fare, fatela. Questa nuova funzione sarà perfetta per tutti i video di pittura di Bob Ross.

Nel post di annuncio sul blog dell'azienda si possono vedere alcuni esempi di ciò che i cambiamenti di YouTube comportano per il modo in cui si utilizza YouTube.

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

Scritto da Oliver Haslam.