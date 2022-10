Sigh, il piano famiglia Premium di YouTube aumenta di prezzo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli abbonati al piano famiglia di YouTube Premium dovrebbero controllare la propria e-mail. Google comunica agli utenti che il costo mensile del servizio aumenterà di 5 dollari al mese negli Stati Uniti e di 2 sterline nel Regno Unito.

A partire dal novembre 2022, i nuovi utenti americani inizieranno a pagare 22,99 dollari al mese per YouTube Premium. Mentre il prossimo ciclo di fatturazione inizierà a partire dal 21 novembre, gli abbonati esistenti non vedranno aumentare il loro conto per un po'. Secondo Engadget, il prezzo per gli abbonati esistenti non aumenterà fino all'aprile 2022 a causa della "lunga durata e del valore dei membri".

In precedenza, l'acquisto del piano famiglia per due soli utenti partiva da 17,99 dollari. Nonostante l'aumento delle famiglie, Google ha dichiarato che il prezzo per singolo utente rimarrà di 11,99 dollari al mese per gli individui e di 6,99 dollari per gli studenti. Anche i vantaggi non cambiano: Premium continua a offrire agli utenti un'esperienza YouTube senza pubblicità, oltre alla possibilità di scaricare video e di accedere a YouTube Music.

YouTube Premium è un abbonamento a pagamento, disponibile in alcuni Paesi, che offre un'esperienza priva di pubblicità, ricca di funzioni (visualizzazione offline) e migliorata su molti dei servizi video e musicali di Google, come YouTube, YouTube Music, YouTube Gaming e YouTube Kids. Il fulcro di YouTube Premium è l'eliminazione degli annunci pubblicitari. Poiché YouTube ricava gran parte del suo denaro dagli annunci pubblicitari, non può rimuoverli senza far pagare l'utente. Consentendo agli spettatori di pagare, non sarà più necessario attendere gli annunci per passare da un video all'altro.

Quindi, se ci si connette da una smart TV, si potranno guardare i video istantaneamente, senza interruzioni. Per saperne di più su Premium, consultate la guida di Pocket-lint.

Scritto da Maggie Tillman.