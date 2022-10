Il supporto per i video 4K di YouTube resterà gratuito dopo le reazioni degli utenti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo aver inizialmente testato l'idea di mettere lo streaming di video in 4K dietro il suo paywall Premium, YouTube ha ora cancellato definitivamente l'esperimento.

Il piano originale prevedeva che YouTube limitasse i video in 4K a coloro che pagano per il servizio di abbonamento YouTube Premium, un servizio che in genere si paga per liberarsi dagli annunci pubblicitari. Queste persone avrebbero potuto usufruire di video in 4K, mentre tutti gli altri sarebbero rimasti bloccati a 1080p HD. Almeno, questo era il piano, e YouTube si è spinto fino a lanciare un test che ha implementato le nuove regole per alcuni utenti.

Ma il piano non è più questo, dopo che YouTube ha annunciato via Twitter che l'esperimento iniziale è terminato e che si potrà continuare ad "accedere a risoluzioni di qualità 4K senza abbonamento premium".

Abbiamo completamente disattivato questo esperimento. gli spettatori dovrebbero ora essere in grado di accedere a risoluzioni di qualità 4K senza abbonamento Premium. siamo qui se avete altre domande- TeamYouTube (@TeamYouTube) 17 ottobre 2022

La notizia arriva dopo che YouTube si è trovata al centro di una rivolta degli utenti per il piano, anche se l'azienda non ha fornito alcuna ragione pubblica per il suo cambiamento di opinione. È possibile che le cose siano andate sempre così, ma perché fare l'esperimento se così fosse?

Il desiderio di YouTube di far pagare i flussi ad alta velocità di trasmissione è ovvio: i dati non sono economici da spostare e recuperare un po' di denaro non è mai una cattiva idea. Tenendo conto di ciò, non stupiamoci se questo esperimento si ripresenterà più avanti.

Scritto da Oliver Haslam.