Come cancellare la cache di YouTube su mobile e desktop

(Pocket-lint) - Che stiate guardando i vlog o imparando a montare un mobile, non c'è niente di peggio di un problema tecnico che interrompa la visione di YouTube.

Se vi accorgete che le cose non funzionano bene sull'app o sul sito desktop, un buon punto di partenza è la cancellazione della cache. Non preoccupatevi, la cancellazione della cache non rimuoverà le vostre preferenze o i vostri dati, ma semplicemente eliminerà i file temporanei dell'app.

In questo articolo vi illustreremo il processo di cancellazione della cache su Android o sul browser web; purtroppo, però, l'app iOS non consente di cancellare la cache.

I passaggi esatti variano leggermente tra i diversi produttori di telefoni, ma il processo di base è lo stesso in tutti i casi.

Aprite l'applicazione Impostazioni del telefono e andate su Applicazioni o su Applicazioni e notifiche. Individuare l'app YouTube nell'elenco e selezionarla. Nella pagina dell'app YouTube toccare Memoria e cache. Scegliere quindiCancella cache.

Una volta risolto il problema, è possibile tornare all'app YouTube per verificare se i problemi sono stati risolti. Incrociamo le dita!

Sul desktop le cose funzionano in modo leggermente diverso: non è possibile cancellare la cache di un sito web specifico, quindi è necessario cancellare la cache di tutti i siti web contemporaneamente.

Di seguito sono riportate le istruzioni per i browser web più diffusi:

In alto a destra della finestra del browser, fate clic sui tre punti. Selezionare Altri strumenti, quindi Cancella dati di navigazione. In alto, scegliete un intervallo di tempo. Per eliminare tutto, selezionare Tutto il tempo. Accanto a "Immagini e file memorizzati nella cache", selezionare la casella. Fare clic su Cancella dati.



Fare clic su Safari in alto a sinistra, accanto all'icona Apple. Nel menu a discesa, scegliere Preferenze. Passare alla scheda Avanzate nel menu delle preferenze. Selezionate la casella accanto a Mostra il menu Sviluppo nella barra dei menu. Tornate alla barra dei menu in alto e fate clic su Sviluppo. Nel menu a discesa fare clic su Svuota cache.

Fare clic sull'icona del menu (tre linee orizzontali). Andare su Privacy e sicurezza Nella sezione Cookie e dati del sito , fare clic su Cancella dati. Deselezionare la casella accanto a Cookie e dati del sito. Fare clic sul pulsante Cancella.

