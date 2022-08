Il negozio di canali YouTube potrebbe essere lanciato in autunno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - YouTube starebbe lavorando a un portale online che consente di abbonarsi a vari servizi di streaming.

Secondo il Wall Street Journal, il gigante dei video sta sviluppando il suo channel store da almeno 18 mesi.

-

Si suppone che sia già in trattative con potenziali aziende partner, quindi dovremmo aspettarci un lancio al più presto.

Amazon e Apple hanno avuto successo con strategie simili negli ultimi tempi; il Journal sostiene che HBO Max ha ricevuto 4,5 milioni di abbonati solo attraverso la piattaforma di Amazon.

Con l'enorme base di utenti di YouTube, molti dei quali hanno già registrato i dati di pagamento, potrebbe rivelarsi un grande successo.

In particolare, dato che molte persone usano YouTube per cercare trailer o clip di spettacoli televisivi, un upsell in-app ha molto senso.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

Vale anche la pena di notare che YouTube ha faticato a creare i propri contenuti televisivi premium e ha eliminato il programma YouTube Originals all'inizio di quest'anno.

Scegliere di appoggiarsi a Hollywood per la programmazione originale, prendendo una fetta del compenso, sembra una mossa commerciale intelligente, anche se non entusiasmante.

La sfida che YouTube deve affrontare è convincere i servizi di streaming che non è una minaccia per i loro obiettivi a lungo termine.

Da un lato ha un pubblico enorme e un percorso facile per le vendite, dall'altro rappresenta una svolta piuttosto importante rispetto all'industria televisiva tradizionale.

Il channel store di YouTube potrebbe essere lanciato già in autunno e non vediamo l'ora di vedere come si concretizzerà.

Scritto da Luke Baker.