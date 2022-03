L'immagine nell'immagine di YouTube TV è disponibile per gli utenti di iOS 15

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - YouTube ha portato un po' più di parità tra la versione Android e iOS della sua app di streaming TV, YouTube TV, iniziando a implementare la modalità picture-in-picture per gli utenti di iOS 15.

La funzione è disponibile per gli utenti Android da anni, ma sta arrivando solo per coloro che guardano su iPhone, anche se il cambiamento sarà benvenuto.

Siamo felici di condividere che Picture-in-picture è ora disponibile sui tuoi dispositivi iOS 15+. Seleziona semplicemente un video da guardare e scorri dalla parte inferiore dello schermo per tornare alla home page del dispositivo. Il video può ridimensionarsi e spostarsi sullo schermo. — YouTube TV (@YouTubeTV) 30 marzo 2022

Vale già la pena chiarire che questo non si applica all'app YouTube principale, che ha ancora la modalità picture-in-picture protetta da un abbonamento YouTube Premium su iOS. Anch'esso è abilitato da tempo per tutti gli utenti su Android.

La funzione è in fase di test da diversi mesi e i dettagli in-app di YouTube hanno ripetutamente posticipato la data di fine prevista per quel periodo di test, che ora dovrebbe interrompersi ad aprile.

Sempre per coloro negli Stati Uniti che utilizzano l'app di streaming TV di YouTube, questo sarà un grande cambiamento e sarà possibile accedervi semplicemente scorrendo verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo mentre si guarda un video. Ciò ti consentirà di svolgere più attività senza interrompere lo streaming che stai guardando.

Come con l'uso dell'immagine nell'immagine da parte di altre app, puoi ridimensionare il lettore video in base ai tuoi gusti e spostarlo sullo schermo in modo che non sia d'intralcio. La funzione dovrebbe essere disponibile ora, quindi continua a controllare la tua app nei prossimi giorni per vedere se è stata attivata per te.

