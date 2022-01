Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se sei un utente di YouTube Music , potresti avere familiarità con una funzione chiamata Download intelligenti.

In sostanza, è una funzione che scarica automaticamente i brani quando è connesso a una rete Wi-Fi consentendoti di salvare i dati durante l'ascolto in movimento.

Ora YouTube ha iniziato a testare una funzionalità simile per l'app YouTube principale sui telefoni Android .

La nuova funzionalità funziona allo stesso modo, ma con contenuti video anziché musica.

È stato riferito che alcuni utenti Android in Europa visualizzano un messaggio popup sul proprio dispositivo che consente loro di provare i download intelligenti nell'app YouTube.

Una volta registrata, l'app scaricherà automaticamente 20 nuovi video ogni settimana mentre è connessa al Wi-Fi.

I video sono selezionati da un algoritmo che tiene conto dei tuoi generi preferiti e della cronologia delle visualizzazioni per creare un elenco di download curato in base ai tuoi gusti.

I 20 video si trovano nella stessa playlist dei video offline scaricati manualmente.

Gli utenti verranno avvisati se lo spazio di archiviazione sta per esaurirsi e possono decidere se liberare spazio o annullare i download.

La funzione è attualmente disponibile solo per gli abbonati YouTube Premium che eseguono Android 12 in regioni specifiche, ma non saremmo sorpresi di vederla implementata su altri dispositivi e regioni nel prossimo futuro.

Mentre i piani dati stanno diventando più accomodanti, ci sono molti posti in cui le cose sono più restrittive e molti posti in cui non c'è alcun segnale. Quindi è facile capire perché YouTube sta implementando questa funzione, potrebbe essere un vero toccasana per un pendolarismo lungo e noioso

Scritto da Luke Baker.