I possessori di Xbox possono ora utilizzare la chat vocale di Discord, ecco come fare

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Da qualche tempo i giocatori di PC utilizzano Discord per parlare con gli amici mentre giocano. Ora anche i possessori di Xbox potranno fare lo stesso.

Microsoft ha annunciato in un post sul blog ufficiale che la chat vocale di Discord arriverà anche sulle console Xbox Series X/S e Xbox One. Si tratta di una notizia attesa da tempo, visto che Discord sta lavorando da tempo alla compatibilità con la PlayStation 5.

Secondo l'annuncio, gli utenti Xbox potranno chattare con i loro amici su Discord utilizzando i canali vocali standard su un server o tramite chiamate di gruppo. Questa funzionalità renderà più facile per i giocatori chattare con gli amici su base multipiattaforma. In questo modo sarà possibile parlare con amici che giocano su PC o anche con persone che utilizzano Discord su cellulare.

Questo sarà l'ideale per i giochi che consentono il cross-play e per rimanere in contatto con i propri amici anche gratuitamente.

Per cominciare, gli utenti Xbox Insider riceveranno l'aggiornamento per primi. Quindi, se volete iniziare a usare Discord il prima possibile sulla vostra Xbox, dovrete iscrivervi al programma Xbox Insider. Tuttavia, l'aggiornamento verrà distribuito "presto" anche a tutti gli altri.

Per iniziare a utilizzare Discord su Xbox è necessario seguire alcuni passaggi:

Premere il pulsante Xbox sulla console per aprire la guida.

Spostarsi su "feste e chat".

Fare clic su "Prova Discord Voice su Xbox".

Scansionate il codice QR che appare

Seguite le istruzioni per collegare gli account Discord e Xbox.

Una volta collegati i vostri account, potrete visualizzare il vostro GamerTag Xbox e l'attività di gioco sul vostro profilo utente. Inoltre, potrete utilizzare le opzioni di chat vocale.

Se avete problemi ad effettuare il collegamento sulla vostra console, potete farlo sul vostro cellulare. Per farlo, aprite l'app e seguite questi passaggi:

Cliccate sull'immagine del vostro profilo in basso a destra per accedere alle impostazioni.

Fare clic su connessioni

Cliccate su "Aggiungi" in alto a destra

Scorrere verso il basso e trovare il link Xbox

Cliccate su questo link e dovrete accedere al vostro account Xbox.

Quindi autorizzare e la connessione sarà pronta

Discord ha una guida dettagliata su varie altre cose relative a questo argomento, se ne avete bisogno.

Una volta collegati gli account Xbox e Discord, è possibile unirsi a un canale vocale. Per farlo, aprite l'app mobile di Discord e vedrete un'opzione per "unirsi a Xbox".

Per farlo, però, è necessaria l'app Xbox. Se l'avete installata, si avvierà e vi permetterà di collegare la chat vocale di Discord alla vostra console Xbox Series X/S o Xbox One.

Scritto da Adrian Willings.