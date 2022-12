La prossima grande novità di WhatsApp è una funzione di cui non sapevate di aver bisogno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione che permetterà ai messaggi di scomparire non appena letti dal destinatario, migliorando la privacy.

La funzione, attualmente in fase di test da parte di WhatsApp e disponibile nell'ultima versione beta dell'app su Android, fa scadere automaticamente un messaggio non appena viene letto. I messaggi visualizzati non possono più essere visti o recuperati, garantendo che ciò che è stato inviato rimanga privato. Questi messaggi non possono nemmeno essere inoltrati o copiati.

WhatsApp offre già la possibilità di visualizzare una volta i contenuti multimediali, tra cui foto e video, ma questa è la prima volta che la funzione viene applicata al testo. E proprio come per i media, si prevede che chiunque effettui uno screenshot del testo lo vedrà in qualche modo ridimensionato.

La nuova funzione non è stata annunciata ufficialmente e non c'è modo di confermare quando verrà rilasciata al pubblico. Tuttavia, WhatsApp è di solito piuttosto bravo a far progredire le funzioni dalla versione beta a quella pubblica, quindi possiamo essere abbastanza sicuri che prima o poi vedremo i messaggi "view-once".

La possibilità di inviare un messaggio che si autodistruggerà una volta visualizzato ha usi ovvi, e non solo nei film di Mission Impossible. L'invio di password tramite WhatsApp non è una cosa che raccomandiamo, ma potrebbe essere fatto in questo modo. Anche altre informazioni personali possono essere condivise in questo modo, sapendo che verranno rimosse una volta viste.

