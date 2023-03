Una fuga di dati di WhatsApp potrebbe significare che i numeri di telefono aggiornati di 500 milioni di persone sono stati venduti online per appena 2.000 dollari.

Secondo quanto riferito, i dati trapelati riguardano utenti WhatsApp attivi in diversi Paesi, per un totale di quasi 500 milioni di persone. Un numero enorme di questi si trova in Egitto, con 45 milioni di numeri di telefono trapelati. Anche 35 milioni di utenti italiani e 29 milioni di numeri sauditi sono stati inseriti nell'elenco. 11,5 milioni di numeri provengono dal Regno Unito, mentre 32 milioni provengono dagli Stati Uniti.

I dati sarebbero stati messi in vendita su un "noto forum di comunità di hacker", con sottoinsiemi venduti a prezzi sorprendentemente bassi. Il venditore accetterebbe 7.000 dollari per i numeri di telefono degli utenti WhatsApp degli Stati Uniti, mentre quelli del Regno Unito valgono 2.500 dollari. Gli utenti tedeschi possono essere acquistati per 2.000 dollari.

Non è chiaro come siano stati ottenuti questi numeri, ma WhatsApp afferma che non ci sono prove che sia stata violata. Tuttavia, Cybernews ha confermato che almeno alcuni dei numeri sono veri account WhatsApp, il che suggerisce che i dati sono legittimi, indipendentemente da come sono stati ottenuti. La persona che ha venduto i numeri ha semplicemente detto di aver "usato la sua strategia".

I numeri di telefono vengono spesso acquistati e poi utilizzati da malintenzionati che cercano di convincere le persone a dare loro del denaro in un modo o nell'altro; per questo motivo, può essere saggio non rispondere alle chiamate di numeri che non si conoscono. Anche questo ha i suoi problemi e, data la facilità di falsificazione dei numeri di telefono, non è un modo infallibile per proteggersi.