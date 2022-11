Come "messaggiarsi" su WhatsApp

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - WhatsApp sta per lanciare una nuova funzione piuttosto semplice ma potenzialmente molto utile: Message Yourself.

Questa funzione fa esattamente quello che dice il nome, offrendo un feed di messaggi privati in cui è possibile inviare messaggi a se stessi, che siano promemoria, note o altro.

L'utilizzo è fortunatamente molto semplice e saprete se la funzione è stata attivata o meno seguendo i primi due passaggi riportati di seguito.

Come usare il messaggio a se stessi su WhatsApp

Ecco come inviare messaggi a se stessi.

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Aprite WhatsApp e create una nuova chat utilizzando il pulsante in alto a destra del display. Verificate se c'è un contatto per voi stessi in cima all'elenco In caso affermativo, toccatelo per creare la chat e iniziare a inviarvi messaggi in privato.

Ecco fatto: d'ora in poi avrete a disposizione una sorta di thread di messaggi privati in cui incollare i link che volete salvare, le bozze dei messaggi o qualsiasi altro utilizzo.

Se non riuscite a visualizzare un contatto per voi stessi quando seguite i passaggi sopra descritti, è possibile che la funzione non abbia ancora raggiunto il vostro territorio, oppure che dobbiate aggiornare manualmente la versione dell'app nel Google Play Store o nell'App Store.

In teoria la funzione dovrebbe essere disponibile in tutto il mondo, quindi dovrebbe essere solo una questione di tempo prima che tutti noi possiamo iniziare a usarla.

Per ulteriori suggerimenti e trucchi per WhatsApp, consultate la nostra guida dettagliata qui.

Scritto da Max Freeman-Mills.