Le Comunità di WhatsApp sono in fase di lancio

(Pocket-lint) - WhatsApp ha annunciato una nuova funzione chiamata Comunità all'inizio del 2022 e ora ha confermato l'introduzione del sistema per tutti gli utenti.

La funzione è in fase di test da aprile e consente a organizzazioni o gruppi di utenti di avere sottogruppi per chattare in modo più semplice e diviso, pur rimanendo tutti sotto lo stesso ombrello.

Ciò significa che è un po' come essere in un sistema Slack o Teams al lavoro, dove si può chattare con chiunque si voglia, ma ci sono gruppi o canali prestabiliti a cui si può partecipare.

Ad esempio, si può avere una Community in cui sono presenti tutti gli amici, ma all'interno di questa si possono creare gruppi per discutere di cose di cui solo alcuni sono interessati a parlare, o per eventi a cui alcuni non possono partecipare.

Questo è molto utile e significa anche che gli amministratori possono raggiungere tutti i membri di una comunità utilizzando un canale per gli annunci, quando è importante comunicare a tutti una notizia.

Oltre alle Comunità, WhatsApp sta implementando anche la modifica promessa per aumentare i limiti dei gruppi da 512 a 1024 partecipanti, e il limite per le videochiamate fino a 32 persone.

Infine, il nuovo sondaggio in-app renderà più semplice scegliere tra alcune opzioni in un gruppo, senza dover ricorrere a un sito esterno per alzata di mano.

Scritto da Max Freeman-Mills.