WhatsApp non funziona? I messaggi non si caricano?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il popolare servizio di messaggistica WhatsApp sembra ora funzionare di nuovo.

Oggi è stato interrotto per più di un'ora e la messaggistica non è stata accessibile per molte migliaia di utenti. Il servizio ha visualizzato un messaggio di "connessione" nella parte superiore dell'applicazione mobile per un periodo di tempo adeguato.

Secondo il sito di rilevamento delle interruzioni di servizio Downdetector, le segnalazioni del mancato funzionamento di WhatsApp sono iniziate poco prima delle 8 del mattino. Alle 9 del mattino, più di un'ora dopo, era ancora in difficoltà.

Gli utenti potevano vedere le chat esistenti e utilizzare l'applicazione, ma non potevano inviare o ricevere nuovi messaggi.

Un'ora dopo, su Downdetector sono state registrate più di 40.000 segnalazioni, il che fa pensare a un'interruzione generale.

Le segnalazioni si dividevano tra l'impossibilità di inviare messaggi e quella di connettersi al server. Alcuni si sono anche lamentati dell'applicazione stessa.

Se si riscontrano ancora problemi, è possibile inviare la propria segnalazione al sito dirigendosi alla pagina pagina dedicata a WhatsApp.

Non è ancora noto quale fosse il problema di WhatsApp.

Meta, la società madre di WhatsApp, ha rilasciato una dichiarazione all'epoca: "Siamo consapevoli del fatto che alcune persone stanno avendo problemi nell'invio di messaggi e stiamo lavorando per ripristinare WhatsApp per tutti nel più breve tempo possibile", ha dichiarato un portavoce (via Sky News).

È possibile seguire lo stato di WhatsApp anche su altri social network. Gli utenti di Twitter hanno segnalato i problemi del servizio utilizzando l'hashtag #WhatsAppDown, ad esempio.

Scritto da Rik Henderson.