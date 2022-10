WhatsApp sta testando in beta la sua funzione più inutile fino ad ora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - WhatsApp sta testando la possibilità di aggiungere un sondaggio a una chat che include solo due persone, rendendolo in qualche modo inutile.

La notizia arriva mesi dopo che WhatsApp ha iniziato a testare in versione beta i sondaggi nelle chat di gruppo, una funzione che ha senso se si considera la necessità di raggiungere un consenso con più persone presenti. Ma un nuovo rapporto rileva che l'azienda di messaggistica istantanea sta ora testando l'inserimento della stessa funzione nelle chat che includono solo due persone, per ragioni che non sono ancora chiare.

La funzione, che per ora è disponibile solo per una manciata di beta tester, funziona più o meno allo stesso modo di quando viene utilizzata in una chat di gruppo. Ciò significa che la persona che crea il sondaggio può aggiungere fino a 12 opzioni e l'app aggiornerà automaticamente il conteggio man mano che le persone votano. Anche in questo caso, però, a votare sarà solo un'altra persona, il che elimina un po' la tensione del risultato.

WABetaInfo osserva che WhatsApp potrebbe semplicemente offrire alle persone un modo divertente per ottenere il parere di qualcuno su alcune opzioni diverse quando, ad esempio, si deve scegliere cosa mangiare per cena. Ma sembra comunque strano che questa funzione esista quando le persone coinvolte nella decisione sono solo due. Tra tutte le funzioni che abbiamo visto testare da WhatsApp nel corso degli anni, questa sembra quella che più probabilmente verrà eliminata prima di essere resa pubblica.

Scritto da Oliver Haslam.