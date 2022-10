WhatsApp aumenterà il numero di gruppi a oltre 1.000

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il gigante della messaggistica WhatsApp starebbe testando la possibilità di aumentare il limite dei partecipanti ai gruppi nella sua app fino a un numero enorme di 1.024, solo poche settimane dopo aver testato l'opzione per i gruppi da 512 persone.

A giugno, WABetaInfo aveva notato che WhatsApp aveva aggiunto il limite di 512 persone per alcuni beta tester, e ora ha visto che il limite è stato nuovamente aumentato fino a raddoppiare il numero già elevato.

La funzione è in fase di test sia su iOS che su Android, il che non sorprende vista la relativa parità di funzioni che WhatsApp mantiene tra le due piattaforme.

Si tratta comunque di un beta test piuttosto limitato, con un numero selezionato di partecipanti, quindi non siamo esattamente alla vigilia dell'arrivo di una nuova funzione importante per tutti coloro che utilizzano l'app standard.

Tuttavia, è sicuramente un segnale che WhatsApp sta pensando e testando limiti di gruppo più ampi, quindi non sorprendetevi se farà un annuncio su questo fronte a un certo punto nei prossimi mesi.

Non è dato sapere se l'app passerà direttamente al limite maggiore di 1.024 o se invece passerà inizialmente a 512, prima di un successivo aumento.

In attesa di un annuncio vero e proprio, però, dovremo tenere d'occhio le ulteriori modifiche della beta per vedere se ci danno un'indicazione di ciò che WhatsApp potrebbe avere in mente.

Scritto da Max Freeman-Mills.