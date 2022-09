L'Ofcom mette nel mirino WhatsApp, Zoom e FaceTime

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'ente regolatore delle comunicazioni britannico Ofcom sta esaminando l'impatto dei servizi di chat e video, come WhatsApp, Zoom e FaceTime, sulle chiamate e sulla messaggistica tradizionali. Sta anche cercando di capire se la loro incapacità di consentire la comunicazione multipiattaforma desti preoccupazione.

Il processo è solo all'inizio e può richiedere molti mesi, se non addirittura anni, ma l'Ofcom vuole assicurarsi che le tecnologie emergenti non abbiano un impatto negativo sulla concorrenza tra tutti i fornitori di comunicazioni nel Regno Unito.

Inoltre, l'autorità di regolamentazione ha avviato un processo per comprendere la "natura e l'intensità della concorrenza" tra gli assistenti personali digitali, le smart TV e gli altoparlanti intelligenti. Vuole analizzare il comportamento dei consumatori, gli "sviluppi futuri" e il ruolo dei principali attori del mercato, non ultimo il loro potere contrattuale nei confronti dei fornitori di contenuti. In sostanza, vuole assicurarsi che i grandi nomi di Amazon, Google, Samsung e LG non siano in grado di estromettere la concorrenza più piccola con i loro accordi.

"Il modo in cui viviamo, lavoriamo, giochiamo e facciamo affari è stato trasformato dai servizi digitali. Ma il numero di piattaforme, dispositivi e reti che offrono contenuti continua a crescere, così come i problemi tecnologici ed economici che le autorità di regolamentazione devono affrontare", ha dichiarato Selina Chadha, direttore della connettività dell'Ofcom.

"Per questo stiamo avviando un programma di lavoro per esaminare questi mercati digitali, identificare eventuali problemi di concorrenza e assicurarci che funzionino bene per le persone e le imprese che vi fanno affidamento".

L'autorità di regolamentazione ha anche rivelato che esaminerà i servizi cloud di Microsoft, Amazon e Google.

Scritto da Rik Henderson.