WhatsApp sta lavorando alla possibilità di modificare i messaggi

(Pocket-lint) - La piattaforma di messaggistica WhatsApp è dotata di una serie di ottime funzioni, tra cui la scomparsa dei messaggi, la possibilità di nascondere il proprio stato online e l'immagine del profilo a determinati contatti e la possibilità di cancellare un messaggio dopo averlo inviato.

Manca però ancora una funzione: la possibilità di modificare i messaggi. Non sempre si vuole cancellare un intero messaggio solo perché si è scritto male o si è inserito un nome sbagliato, e offrire la possibilità di modificare i messaggi significherebbe non doverlo fare.

Anche se non c'è ancora nulla di ufficiale, WABetaInfo ha trovato nella versione 2.22.20.12 della beta di WhatsApp per Android la prova che l'azienda sta lavorando alla possibilità di modificare i messaggi per un futuro aggiornamento dell'applicazione.

Il sito ha riferito che la funzione richiederà l'aggiornamento di WhatsApp se si utilizza una versione precedente per poter vedere una versione modificata di un messaggio. Non si sa però quali saranno i tempi per la modifica di un messaggio.

Quando WhatsApp ha lanciato la possibilità di eliminare i messaggi, era necessario farlo entro un lasso di tempo molto specifico: 1 ora, 13 minuti e 8 secondi. Da allora la situazione è cambiata, ma è possibile che WhatsApp opti per una finestra specifica simile per i messaggi modificati.

Per ora non c'è nulla di ufficiale, quindi non è chiaro quando la funzione di modifica dei messaggi arriverà sul software finale di WhstaApp, ma dato che Apple offre questa funzione all'interno della sua app Messaggi su iOS 16, speriamo di vederla presto su WhatsApp.

