Come filtrare le chat non lette su WhatsApp

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le funzioni dell'applicazione WhatsApp sono così tante che è facile perdersi alcune delle migliori.

Sapevate, ad esempio, che potete nascondere l'immagine del vostro profilo WhatsApp a determinati contatti, così come il vostro ultimo stato visto? È anche possibile reagire ai messaggi con le Emoji e usare i messaggi a scomparsa per i messaggi che si vogliono vedere solo una volta.

-

Abbiamo un'intera rubrica dedicata ai trucchi e ai consigli segreti di WhatsApp, ma qui ci concentriamo su una funzione che ha iniziato a girare nel giugno 2022 e che abbiamo notato solo ora: la possibilità di filtrare i messaggi non letti.

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Da un po' di tempo è possibile appuntare le chat in cima alle chat di WhatsApp, ma è possibile appuntarne solo fino a tre. Ciò significa che se siete come noi e avete diverse chat non lette nel vostro WhatsApp, queste possono scomparire così in basso da dimenticarle completamente.

Ecco come filtrare i messaggi non letti di WhatsApp in modo da far apparire sullo schermo solo le chat non lette.

Seguite questi passaggi per filtrare le chat WhatsApp non lette.

Aprite l'applicazione WhatsApp Toccate la scheda Chat in basso Scorrete il dito verso il basso dall'alto per far apparire la barra di ricerca Toccate le tre linee discendenti a destra della barra di ricerca Quando è evidenziata in blu, le vostre chat sono filtrate da quelle non lette. Ecco fatto!

Per altri trucchi di WhatsApp, potete consultare la nostra rubrica a parte.

Scritto da Britta O'Boyle.