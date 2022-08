Come nascondere il proprio stato online su WhatsApp

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - WhatsApp è uno strumento di messaggistica estremamente utile che rende davvero facile tenersi in contatto con amici, familiari e colleghi.

Tuttavia, ha un paio di funzioni che potrebbero dare agli altri troppe informazioni su ciò che si sta facendo e su quando si utilizza l'applicazione.

Nelle chat spesso viene visualizzata la data o l'ora di "Ultimo visto" per i vostri amici, per farvi sapere quando sono entrati per l'ultima volta su WhatsApp e darvi un'indicazione sul fatto che stiano controllando i loro messaggi.

Se non volete che questa funzione sia applicata a voi, seguite questi semplici passaggi per disattivarla.

L'operazione è semplice su tutti i dispositivi.

In WhatsApp, andate nel menu delle impostazioni Cliccate su Account Andate alla sezione Privacy Cliccate su Ultimi visti Scegliete "Nessuno" nell'elenco delle opzioni

Questa è l'intera procedura e il vostro stato Ultimo visto sarà ora completamente nascosto. Come nel caso delle ricevute di lettura, il compromesso è che non sarete in grado di vedere lo stato "Ultimi visti" di altre persone, ma è probabile che questo sia un compromesso che sarete felici di accettare.

Scritto da Max Freeman-Mills.