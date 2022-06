WhatsApp aggiunge tre nuove pratiche funzioni: ecco a cosa servono

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nell'ultima settimana WhatsApp ha introdotto alcune nuove funzioni, particolarmente utili per chi effettua molte chiamate di gruppo.

Will Cathcart, responsabile di WhatsApp presso Meta, ha annunciato le nuove funzioni via Twitter:

Alcune nuove funzioni per le chiamate di gruppo su @WhatsApp : È ora possibile disattivare l'audio o inviare messaggi a persone specifiche in una chiamata (ottimo se qualcuno si dimentica di disattivare l'audio!), e abbiamo aggiunto un utile indicatore in modo da poter vedere più facilmente quando altre persone si uniscono alle chiamate di gruppo. pic.twitter.com/fxAUCAzrsy- Will Cathcart (@wcathcart) 16 giugno 2022

Siamo particolarmente felici di vedere la possibilità di silenziare utenti specifici, il che dovrebbe aiutare a evitare che una chiamata deragli a causa di un bambino che piange o di un caffè rumoroso.

È ora possibile inviare un messaggio diretto a qualsiasi partecipante, direttamente dalla schermata della chiamata, utile ad esempio se si vuole comunicare a qualcuno che è stato messo in muto.

Inoltre, un banner a comparsa annuncia quando qualcuno si unisce alla chiamata. Si tratta di un'operazione che ci si aspetterebbe avvenga comunque, ma che in precedenza non avveniva.

Sebbene nessuna di queste funzioni sia rivoluzionaria, si tratta di buoni passi avanti per migliorare l'esperienza delle chiamate di gruppo su WhatsApp.

La piattaforma ha lavorato duramente per migliorare le sue funzioni di gruppo, aumentando di recente il numero di utenti consentiti in una chiamata di gruppo da 8 a 32 persone. Inoltre, in una chat di gruppo sono ammessi ben 512 membri.

Le nuove funzioni di chiamata di gruppo sono ora disponibili per la maggior parte degli utenti; se volete essere sicuri di poterle utilizzare, assicuratevi di tenere aggiornata la vostra app.

Scritto da Luke Baker.