WhatsApp sta introducendo nuove opzioni per la privacy

(Pocket-lint) - WhatsApp sta introducendo alcune opzioni per la privacy che consentono di avere un maggiore controllo su chi vede cosa del proprio profilo sul servizio di social media.

Le modifiche consentiranno di scegliere chi può vedere la foto del profilo, le informazioni "su", lo stato e l'ora dell'ultimo contatto.

Secondo XDA Developers, queste impostazioni sono in fase di test da un po' di tempo, ma ora saranno aperte a tutti gli utenti di WhatsApp, dopo la conferma del rollout stesso.

Per proteggere ulteriormente la tua privacy online, stiamo introducendo nuove opzioni nelle impostazioni di controllo della privacy



Ora puoi selezionare chi, tra i tuoi contatti, può vedere la tua foto del profilo, le informazioni su di te e lo stato "Last Seen". Per maggiori informazioni segui questo link: https://t.co/UGMCx2n70h-