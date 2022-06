Come trasferire la cronologia delle chat di WhatsApp su un nuovo telefono

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Meta sta aggiornando WhatsApp con la possibilità di trasferire facilmente la cronologia delle conversazioni da Android a iPhone. In precedenza era possibile spostare le chat solo da iPhone ad Android. L'amministratore delegato Mark Zuckerberg ha annunciato il cambiamento in un post su Facebook, rispondendo così alle lamentele di lunga data sulla difficoltà di migrare i dati telefonici tra i due sistemi operativi mobili. Ecco tutto quello che c'è da sapere su come trasferire le chat di WhatsApp tra i vostri telefoni, indipendentemente dal fatto che usiate Android o iPhone.

Per iniziare, è necessario utilizzare l'applicazione Move to iOS di Apple. Questa applicazione aiuta gli utenti Android a trasferire i contatti, il calendario, gli SMS e ora anche le chat di WhatsApp su iPhone.

Scaricate l'applicazione Move to iOS sul vostro telefono Android. Per maggiori informazioni sul funzionamento di Move to iOS, consultate la pagina di supporto di Apple qui. Iniziare a configurare l'iPhone nuovo o ripristinato in fabbrica. Selezionate l'opzione "Sposta dati da Android". Seguite i passaggi dell'applicazione Move to iOS sull'app Android. Una volta che l'iPhone è completamente configurato, aprire l'app WhatsApp. Accedere utilizzando lo stesso numero di telefono. La cronologia delle chat preesistente su Android dovrebbe essere visualizzata.

Il trasferimento delle chat da Android a iPhone di WhatsApp presenta alcune limitazioni.

Il processo funziona solo con gli iPhone nuovi o ripristinati in fabbrica.

Per avviare il trasferimento dei dati delle chat, è necessario essere in esecuzione: Android 5 o superiore sul vostro dispositivo Android iOS 15.5 sul vostro iPhone

Se si dispone già di una cronologia chat preesistente su iOS, la cronologia importata su Android la sovrascriverà.

In Android 12, Google offre una funzione a livello di sistema operativo che consente di spostare la cronologia delle chat di WhatsApp da un iPhone a un dispositivo Android. La funzione era limitata ai telefoni Pixel al momento del lancio, ma sta per essere estesa a tutti i nuovi smartphone che verranno lanciati con Android 12.

Collegare l'iPhone al telefono Android 12 nuovo o ripristinato in fabbrica tramite un cavo da USB-C a Lightning.

Seguire le istruzioni su schermo per importare tutti i dati o quelli selezionati dall'iPhone al telefono Android 12.

Quando viene richiesto, toccare il pulsante Continua per completare il trasferimento dei dati.

Quando richiesto, scansionare il codice QR visualizzato sul dispositivo Android utilizzando l'iPhone.

La scansione del codice QR aprirà WhatsApp sull'iPhone.

Toccate il pulsante di avvio e il gioco è fatto.

La possibilità di trasferire le chat da iPhone ad Android di WhatsApp presenta alcuni limiti.

Il processo funziona solo con dispositivi Android 12 nuovi o ripristinati in fabbrica.

Per avviare il trasferimento è necessario un cavo da USB-C a Lightning.

Esiste un processo di trasferimento separato per i telefoni Samsung con sistema operativo Android.

WhatsApp ha collaborato non solo con Google per consentire il trasferimento locale dei backup di WhatsApp da un iPhone a un dispositivo Android, ma anche con Samsung. Infatti, se si passa da un iPhone a un dispositivo Android Samsung, è possibile trasferire la cronologia delle chat, le informazioni dell'account, la foto del profilo e le impostazioni. Non è invece possibile trasferire le chiamate.

Resettare il dispositivo Samsung. Aprite l'applicazione Smart-Switch sul vostro dispositivo Samsung. Collegate l'iPhone al dispositivo Samsung tramite un cavo da USB-C a Lightning. Selezionate tutte le app e i dati che volete trasferire, compreso WhatsApp. Quando richiesto, scansionare il codice QR visualizzato sullo schermo del telefono. Il codice QR dovrebbe aprire WhatsApp sul vostro iPhone. Toccare il pulsante di avvio per continuare il trasferimento dei dati. Ora è possibile terminare la configurazione del dispositivo Samsung. Al termine, aprite WhatsApp e accedete utilizzando lo stesso numero dell'iPhone. Premere il pulsante Importa per completare il processo.

Avete bisogno di ulteriore aiuto? Consultate la guida di WhatsApp per la migrazione dei dati da iPhone a Samsung.

