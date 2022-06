Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Solo di recente WhatsApp ha aumentato il numero di partecipanti che possono prendere parte a una chiamata di gruppo da otto a 32, ma ora la piattaforma di messaggistica sta aumentando di nuovo il numero, questa volta a 512.

Sì, avete letto bene. Se veniamo inseriti in un gruppo con 512 persone, lo metteremo direttamente in muto. La funzione che consente di aggiungere 512 persone a un gruppo WhatsApp è entrata in beta all'inizio di maggio, ma ora ha iniziato a essere distribuita agli utenti iOS, Android e Desktop.

Per gli utenti iOS, è necessario utilizzare WhatsApp 22.12.0.73 e versioni successive, mentre gli utenti Android devono utilizzare la versione 2.22.13.10 e successive per poter ricevere l'aggiornamento. Potrebbe essere necessario attendere 24 ore prima di riceverlo, quindi non fatevi prendere dal panico se non l'avete ancora ricevuto, i vostri 512 amici dovranno solo aspettare.

Oltre al lancio ufficiale dell'opzione gruppi più grandi su WhatsApp, l'azienda starebbe lavorando alla possibilità di esportare il backup di WhatsApp da Google Drive in una versione beta dell'app per Android. Secondo WABetaInfo, questa funzione è in fase di test sulla versione Android 2.22.13.11 e il backup includerà l'intera cronologia delle chat, non solo i messaggi ma anche immagini, video e altri file multimediali. Non è chiaro però quando questa funzione verrà rilasciata.

Per il momento, è possibile verificare se è possibile aggiungere 512 partecipanti a un gruppo aprendo WhatsApp, toccando Nuovo gruppo e vedrete 0/512 sotto Aggiungi partecipanti in alto, se disponete della funzione.

Scritto da Britta O'Boyle.