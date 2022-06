WhatsApp potrebbe presto consentire di modificare i messaggi inviati

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - WhatsApp sta testando una funzione che consente agli utenti di modificare i messaggi inviati su iOS, Android e sull'app web della piattaforma di messaggistica.

Come mostrano gli screenshot qui sotto - catturati da WABetaInfo - WhatsApp sta sperimentando l'idea di consentire agli utenti di modificare il contenuto di un messaggio anche dopo che è stato inviato.

Naturalmente non è la prima volta che l'app sperimenta questa funzione. Già nel 2017 è stata sperimentata una funzione simile, che però non è mai stata inserita completamente nel messenger.

Questa volta, sembra che premendo a lungo su un messaggio e selezionando il menu a tre punti, apparirà l'opzione di modifica. Da qui, a quanto pare, sarà possibile modificare errori di battitura e di altro tipo.

Non è chiaro se ci sia un limite di tempo per la modifica di questi messaggi o, cosa forse più importante, se la cronologia dei singoli messaggi sia disponibile per gli altri utenti.

Dato che si tratta di una semplice funzione beta, è possibile che WhatsApp stia ancora definendo i dettagli più precisi.

Naturalmente, questo significa anche che non c'è una tempistica per il rilascio completo della funzione, sempre che questa volta venga effettivamente implementata.

Tuttavia, visto che WhatsApp è sempre in costante aumento quando si tratta di aggiungere nuove funzioni, è probabile che l'opzione di modifica, attesa da tempo, arrivi prima o poi.

Se volete testare personalmente la funzione, potete iscrivervi al programma beta di WhatsApp sul Google Play Store. Altrimenti, dovrete incrociare le dita e sperare che questa funzione venga testata.

Scritto da Conor Allison.