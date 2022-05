WhatsApp potrebbe consentire di salvare alcuni messaggi che scompaiono

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Da un paio d'anni WhatsApp dispone di un sistema di scomparsa dei messaggi che consente di impostare alcune chat in modo che i messaggi vengano cancellati dopo sette giorni, se siete preoccupati per la privacy o semplicemente volete evitare un archivio in continua espansione.

Ora, però, potrebbe essere al lavoro su un meccanismo che consenta di contrassegnare alcuni messaggi in quelle chat per la conservazione, consentendo di conservare i messaggi che potrebbero contenere informazioni utili per il futuro, ad esempio.

La notizia arriva per gentile concessione di WABetaInfo, che ha individuato l'aggiunta di una nuova opzione "Messaggi conservati" nelle impostazioni della chat nell'ultima versione beta di WhatsApp, che ha smontato.

Questo rivela il sottomenu, che suggerisce che sarà possibile contrassegnare alcuni messaggi da conservare, anche se non sappiamo se ci sarà un limite al numero di messaggi che si possono conservare.

Sarebbe inoltre interessante capire come potrebbe funzionare nelle chat di gruppo, dove presumibilmente è necessario il permesso di altri per contrassegnare i messaggi da conservare.

Tuttavia, l'idea dell'impostazione conferma che WhatsApp sta probabilmente cercando di aiutare le persone a conservare i messaggi che potrebbero desiderare tra più di una settimana. Tuttavia, non c'è ancora una data in cui ci si possa aspettare che questa funzione arrivi nell'app vera e propria.

Scritto da Max Freeman-Mills.