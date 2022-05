WhatsApp smette di funzionare su alcuni iPhone, il vostro ne è affetto?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - WhatsApp cesserà il supporto per iOS 10 e 11 a partire dal 24 ottobre 2022 e ciò significa che alcuni iPhone non potranno più utilizzare l'applicazione di chat dopo tale data.

Per continuare a usare WhatsApp, infatti, sarà necessario utilizzare iOS 12 e 13. L'applicazione non funzionerà più sugli iPhone più vecchi che non possono eseguire iOS 12 o 13.

I più colpiti saranno gli utenti di iPhone 5 e iPhone 5c. Fortunatamente, questo non si applica agli iPhone 5s, 6 o 6s, in quanto funzionano con iOS 12. Naturalmente, anche gli iPhone più moderni andranno bene.

Secondo WABetaInfo, i primi utenti iOS hanno ricevuto un messaggio di avviso che li invita ad aggiornare: "WhatsApp smetterà di supportare questa versione di iOS dopo il 24 ottobre 2022. Andare su Impostazioni > Generali, quindi toccare Aggiornamento software per aggiornare l'ultima versione di iOS", si legge.

Questo si riflette nella messaggistica delle pagine di supporto ufficiali di WhatsApp online. Il supporto è indicato solo per iOS 12 e versioni successive.

"I dispositivi e i software cambiano spesso, quindi rivediamo regolarmente i sistemi operativi che supportiamo ed effettuiamo gli aggiornamenti", si legge.

"Per scegliere cosa smettere di supportare, ogni anno, come altre aziende tecnologiche, guardiamo quali sono i dispositivi e i software più vecchi e con il minor numero di persone che ancora li utilizzano. Questi dispositivi, inoltre, potrebbero non avere gli ultimi aggiornamenti di sicurezza o potrebbero mancare delle funzionalità necessarie per far funzionare WhatsApp".

Scritto da Rik Henderson.