WhatsApp vi permetterà presto di lasciare i gruppi "in silenzio".

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Una delle parti costanti dell'esperienza di WhatsApp nell'ultimo decennio o giù di lì è stato il timore stomachevole di sapere che l'abbandono di un gruppo è un atto molto pubblico - la vostra partenza è sempre stata annunciata a tutta la chat quando la attuate.

Secondo quanto riferito, la situazione è destinata a cambiare, dopo che è stata scoperta una funzione beta che fa pensare che presto si potrà lasciare un gruppo in modo da notificarlo solo agli amministratori, anziché a tutti i partecipanti alla chat.

Potrebbe non sembrare una modifica sismica, e per molti versi è di poco conto, ma dopo molti anni di utilizzo di WhatsApp ci troviamo in decine di chat a cui non partecipiamo più, ma che non riusciamo a lasciare in modo ostentato.

La notizia arriva tramite uno screenshot della finestra di dialogo che potrebbe apparire quando si cerca di uscire, che ora dice "Solo tu e gli amministratori del gruppo riceveranno la notifica che hai lasciato il gruppo".

La novità è stata scoperta da WABetaInfo, ma non è ancora in fase di test da parte degli utenti effettivi: questo significa che non c'è una vera e propria tabella di marcia su quando potrebbe arrivare agli utenti effettivi, e c'è ancora una buona possibilità che non arrivi al rilascio per una serie di possibili motivi.

Scritto da Max Freeman-Mills.