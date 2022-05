Come reagire ai messaggi WhatsApp con le emoji

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Molte app di messaggistica ora offrono agli utenti la possibilità di reagire a una bolla di chat con un'emoji. Gli utenti di Facebook Messenger, per esempio, possono usare le reazioni emoji in una conversazione. Ora, un'altra app di messaggistica di proprietà di Meta ha ricevuto una funzione di reazione emoji: WhatsApp.

Mark Zuckerberg ha annunciato sulle sue Instagram Stories che una funzione di reazioni emoji ha iniziato il roll out - dopo essere uscito da un programma beta - agli utenti di WhatsApp il 5 maggio 2022. Anche il capo di WhatsApp, Will Cathcart, ha confermato la funzione tramite un video su Twitter e sul blog di WhatsApp.

Siamo entusiasti di annunciare che le reazioni stanno arrivando su WhatsApp . . con tutte le emoji e le tonalità della pelle in arrivo. pic.twitter.com/086JnVS5Ey- Will Cathcart (@wcathcart) April 14, 2022

Ecco tutto quello che devi sapere sulle reazioni emoji in WhatsApp.

Le reazioni emoji sono letteralmente delle emoji che usi per mostrare ad un'altra persona che hai visto il suo messaggio e che ti sei sentito in un certo modo. Possono essere un cuore, per esempio, o la faccia con le lacrime di gioia emoji. Le reazioni emoji sono un modo universale, visivo e semplice per rispondere a un messaggio senza dover digitare una risposta.

Devi scaricare (o aggiornare) l'ultima versione dell'applicazione mobile di WhatsApp. Se non vedi le reazioni emoji in WhatsApp, tieni presente che l'aggiornamento del software che porta la funzione è in fase di roll out lato server. Potrebbero essere necessarie alcune settimane prima che tutti abbiano le reazioni emoji su WhatsApp.

Se vuoi usare le reazioni emoji su un messaggio in WhatsApp, segui questi passi:

Apri l'ultima versione dell'applicazione mobile di WhatsApp. Premi a lungo su qualsiasi messaggio in una chat. Apparirà un pop-up con sei reazioni emoji. Seleziona una delle reazioni emoji per usarla. La tua reazione emoji apparirà sotto il messaggio che hai precedentemente selezionato.

Al lancio, ci sono sei reazioni emoji disponibili:

Pollice in su

Cuore

Viso con lacrime di gioia

Faccia con bocca aperta

Faccia che piange

Persona con le mani piegate

WhatsApp ha promesso di supportare alla fine tutte le emoji e le tonalità della pelle che si possono tipicamente usare nei messaggi.

Secondo WABetaInfo, WhatsApp sta beta-testando una funzione per abilitare o disabilitare le notifiche per le reazioni emoji ai messaggi che hai inviato. Puoi trovare il toggle delle notifiche di reazione sotto Impostazioni > Notifiche come opzione di menu chiamata Notifiche di reazione.

Scritto da Maggie Tillman.