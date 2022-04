Le chiamate di gruppo di WhatsApp possono ora includere fino a 32 contatti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo la recente sfilza di annunci riguardanti le funzioni WhatsApp Communities in arrivo nell'app, un aggiornamento sembra confermare che la possibilità di aggiungere fino a 32 contatti a una chiamata di gruppo è già in fase di roll out per alcuni utenti.

Come parte dell'aggiornamento WhatsApp 22.8.80, il limite di utenti sulle chiamate sarà ampliato dagli attuali otto, con le note della patch che leggono: "Le chiamate di gruppo ora supportano fino a 32 partecipanti e include un'interfaccia aggiornata con un layout audio sociale, evidenziazione degli altoparlanti e forme d'onda."

Non è ancora chiaro se l'aggiornamento è in corso solo per gli utenti iOS al momento - anche se, anche se è così, è probabile che la nuova funzione arriverà su Android nelle prossime settimane. Come descritto in precedenza, non sarà disponibile sul client desktop di WhatsApp.

Quando lo farà, debutterà anche un nuovo layout per le chiamate di gruppo. Come mostrato di seguito, ogni utente avrà la propria bolla che si evidenzierà quando parla e sarà caratterizzato da una forma d'onda.

Oltre al nuovo limite per gli utenti delle chiamate di gruppo, l'ultima versione dell'app presenterà anche un design aggiornato per le bolle dei messaggi vocali e le informazioni di contatto, così come piccole modifiche a come si può accedere ai media che si sono favoriti.

Il tutto viene, come abbiamo detto, con un sacco di nuove funzionalità all'orizzonte in tutta la gamma di servizi di WhatsApp.

Ci sono indicazioni che gli utenti saranno presto in grado di nascondere il loro ultimo stato visto da contatti specifici, con i sondaggi - una caratteristica già disponibile in Messenger di Facebook - dovrebbe anche arrivare per gli utenti per giocare nelle loro chat di gruppo.

Scritto da Conor Allison.