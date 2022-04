Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Come parte del suo programma di beta testing, WhatsApp sta cambiando alcune opzioni di privacy nella sua app per consentire di nascondere il proprio stato online.

Come sapete, quando inviate messaggi ai vostri amici, colleghi e conoscenti è possibile vedere il loro stato 'Last Seen' accanto alla foto del profilo nella parte superiore dello schermo. Usando queste caratteristiche è possibile vedere se qualcuno sta volutamente evitando di leggere i tuoi messaggi, anche se ha le ricevute di lettura disattivate.

In futuro, potrebbe essere possibile regolare questa funzione nelle impostazioni della privacy. Navigando su Impostazioni WhatsApp > Account > Privacy > Ultimo Visto, sarai in grado di impostare chi può vedere il tuo stato di ultimo visto. Questo include nasconderlo a tutti o semplicemente a contatti specifici.

WhatsApp sta testando questo su Android da un po', ma ora è in fase di test anche su iOS tramite il programma beta TestFlight.

WhatsApp sta anche aggiungendo opzioni di privacy più dettagliate sia per le foto del profilo che per la sezione "circa". Quindi, se avete bisogno di più privacy, c'è molto da aspettarsi in futuro. Non c'è una parola ufficiale su quando queste impostazioni saranno distribuite alle masse o se raggiungeranno quella fase. Questo è solo un beta testing in questa fase, dopo tutto.

Scritto da Adrian Willings.