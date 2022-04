Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - WhatsApp, di proprietà di Meta, ha annunciato una nuova funzione, chiamata Communities, che prevede di iniziare a testare nei prossimi mesi prima di essere distribuita in modo più ampio. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Leggi anche: 45 trucchi e consigli segreti per WhatsApp

In WhatsApp, hai bisogno del numero di telefono di qualcuno per aggiungerlo, e le chat di gruppo non possono superare i 256 partecipanti. Ma ora, una scheda Comunità in fase di lancio in un numero selezionato di gruppi permetterà a migliaia di partecipanti di partecipare a una comunità che ospita più chat di sottogruppi. Una volta che sei in una comunità, il tuo numero di telefono sarà nascosto (tranne che dagli amministratori e dalle persone con cui sei in un sottogruppo).

Descritto come una "grande evoluzione" per l'app di messaggistica dal CEO di Meta Mark Zuckerberg, una versione inedita di Communities è stata notata l'anno scorso, ma WhatsApp ha aspettato fino ad ora per annunciarla.

Zuckerberg ha detto che Communities si concentrerà sui feed: "Nello stesso modo in cui i feed sociali hanno preso la tecnologia di base dietro internet e l'hanno resa così che chiunque potesse trovare persone e contenuti online, penso che la messaggistica comunitaria prenderà i protocolli di base dietro la messaggistica one-to-one e li estenderà in modo da poter comunicare più facilmente con gruppi di persone per ottenere cose insieme".

Si sa ancora poco, dato che Pocket-lint deve ancora testare le Comunità, e WhatsApp sta ancora cercando di capire i dettagli di come funzioneranno esattamente le Comunità sulla base del feedback dei primi tester. Ma secondo i post di annuncio di WhatsApp e Zuckerberg sulle Comunità, ci si può aspettare la seguente esperienza utente:

Con Communities, Meta ha detto che puoi...

Riunire gruppi separati sotto un unico ombrello

Ricevere aggiornamenti inviati all'intera Comunità

Organizzare facilmente piccoli gruppi di discussione su ciò che ti interessa

Usa potenti strumenti come amministratore, tra cui: Messaggi di annuncio che vengono inviati a tutti Controllare quali gruppi possono essere inclusi



WhatsApp sta anche implementando nuove funzioni per supportare meglio le Comunità, come le reazioni emoji, la possibilità per gli amministratori di gruppo di cancellare i messaggi, la condivisione di file fino a 2GB e la chiamata fino a 32 persone.

Le comunità potrebbero rendere più facile, ad esempio, per il preside di una scuola riunire tutti i genitori degli studenti. Possono condividere aggiornamenti da leggere e creare gruppi su classi specifiche, attività extracurricolari o necessità di volontariato. Le Comunità permetteranno anche ad altri tipi di gruppi affiatati - come i membri di una congregazione religiosa o anche le aziende - di avere conversazioni di gruppo sicure e private.

WhatsApp ha detto che le Comunità sono "intrinsecamente private". Inoltre, a differenza di Telegram, tutte le comunicazioni tra le persone in una Comunità sono criptate, anche se il nome e la descrizione di una Comunità non sono criptati.

Puoi leggere di più su come Meta sta affrontando la privacy e la sicurezza per le Community qui.

WhatsApp testerà le Community nel corso dell'anno in alcuni paesi selezionati.

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Alla fine, le Comunità verranno distribuite a tutti gli utenti a livello globale, consentendo di combinare chat di gruppo separate "sotto un unico ombrello con una struttura che funziona per loro", ha spiegato WhatsApp in un post sul blog di annuncio. "In questo modo le persone possono ricevere gli aggiornamenti inviati all'intera Comunità e organizzare facilmente gruppi di discussione più piccoli su ciò che conta per loro".

Sì. Meta sta lavorando su funzioni di comunità per Facebook e Messenger.

Scritto da Maggie Tillman.