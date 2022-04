Presto potrai aggiungere un sondaggio alle chat di WhatsApp

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - WhatsApp potrebbe avere in programma di aggiungere un'altra utile funzionalità alla sua app di chat, secondo uno screenshot trapelato di un'aggiunta in corso di lavorazione.

La modifica aggiungerebbe la possibilità di fare sondaggi per le tue chat di gruppo, porre una domanda e offrire fino a 12 potenziali risposte tra cui le persone tra cui scegliere, in modo che tu possa avere un'idea di ciò che il gruppo preferisce.

I membri della chat potranno esprimere il proprio voto o verificare quali sono i risultati, senza esprimere una propria opinione.

Potrai anche riordinare le voci nelle opzioni, se vuoi provare a influenzare le scelte di qualcuno (non che lo faresti!).

Il polling è una funzionalità che Meta ha portato su Facebook Messenger tempo fa, quindi sarà un'aggiunta gradita a WhatsApp, dato il numero di gruppi che organizzano eventi sociali utilizzando le sue opzioni di chat di gruppo.

Anche se sospetti che non utilizzerai mai un sondaggio, è il tipo di funzionalità che non cambierà affatto il tuo utilizzo dell'app ma esiste semplicemente in background, quindi terremo d'occhio per trovare fuori quando potrebbe effettivamente andare in diretta.

Dopotutto, fino a quando WhatsApp o Meta non faranno una dichiarazione pubblica al riguardo o confermeranno che sta arrivando, è ancora del tutto possibile che finisca sul pavimento della sala montaggio.

Scritto da Max Freeman-Mills.