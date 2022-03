WhatsApp rivede l'aspetto e il funzionamento dei messaggi vocali

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - WhatsApp sta lanciando un aggiornamento che aggiungerà alcune nuove funzionalità per i messaggi vocali, inclusa la possibilità di ascoltare i messaggi durante la lettura di altre chat e persino di riprodurli a una velocità di 1,4 o 2 volte.

L'aggiornamento, che sarà disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane, consentirà inoltre di mettere in pausa e riprendere le registrazioni mentre si effettuano messaggi vocali. Potrai anche riprodurli prima di inviarli. WhatsApp non sta solo migliorando il modo in cui crei e ascolti i messaggi vocali, ma anche il loro aspetto, introducendo una rappresentazione visiva della forma d'onda del suono su un messaggio vocale per aiutarti a seguirlo.

WhatsApp, di proprietà di Meta, ha affermato che i suoi utenti inviano circa 7 miliardi di messaggi vocali al giorno nell'app di chat. La funzione audio, lanciata per la prima volta nel 2013, è anche comunemente chiamata note vocali. Fondamentalmente rende più facile e veloce per gli utenti di Whatsapp tenere conversazioni. È anche uno strumento di accessibilità per gli utenti che preferiscono evitare di digitare ma vogliono comunque comunicare con i propri amici e i propri cari utilizzando WhatsApp.

Scritto da Maggie Tillman.