Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Una versione beta dell'ultima app iOS rivela che Whatsapp sta pianificando di rendere più semplice che mai il trasferimento della cronologia delle chat dai telefoni Android agli iPhone .

L'anno scorso Whatsapp ha iniziato a consentire agli utenti di trasferire le chat da iOS a telefoni Android , a partire dai modelli Samsung .

Successivamente, Whatsapp ha anche aggiunto il supporto per telefoni Google Pixel e altri telefoni Android 12 .

È bello vedere che è consentito il contrario, anche se è un peccato che ci sia voluto così tanto tempo.

Originariamente individuata da WABetaInfo , la versione beta di iOS 22.2.74 ha funzionalità che suggeriscono che presto consentirà agli utenti di spostare le loro chat Android su iOS.

Sembra che avrai un'app aggiuntiva per far funzionare la funzione, l'app si chiama Sposta su iOS.

Poiché l'app Passa a iOS non è ancora disponibile, la funzione non funziona nella versione beta e non sappiamo esattamente quando verrà rilasciata.

Anche WABetaInfo non è stato in grado di determinare i telefoni supportati o le versioni del sistema operativo per la funzione in arrivo.

Tuttavia, è un passo nella giusta direzione che consentirà agli utenti che intendono passare di evitare le app di terze parti, che potrebbero causare problemi di privacy.

Scritto da Luke Baker.