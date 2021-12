WhatsApp lancia un test sui pagamenti in criptovaluta con Novi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - WhatsApp sta testando una funzionalità di criptovaluta basata su Novi , il portafoglio digitale di Meta lanciato come pilota un paio di mesi fa.

Lapp di chat sta dando il via con un test che consente a un "numero limitato" di persone negli Stati Uniti di inviare e ricevere pagamenti utilizzando Pax Dollars (USDP), una stablecoin sostenuta dal dollaro USA emessa da Paxos. Secondo il sito web di Novi , per inviare un pagamento con WhatsApp , devi prima toccare licona della graffetta su Android o licona + su iOS, quindi selezionare "Pagamento" dalle opzioni del menu.

Non ci sono commissioni o limiti per linvio o la ricezione di criptovaluta e i pagamenti vengono trasferiti istantaneamente.

Cè un nuovo modo per provare il portafoglio digitale @Novi. A partire da oggi, un numero limitato di persone negli Stati Uniti sarà in grado di inviare e ricevere denaro utilizzando Novi su @WhatsApp , rendendo linvio di denaro a familiari e amici facile come inviare un messaggio. pic.twitter.com/dGz3lejri7