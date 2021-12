Come impostare uno sfondo personalizzato per diverse chat di WhatsApp

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Da quando WhatsApp è in circolazione, ci sono state persone che chiedevano a gran voce la possibilità di fare un ulteriore passo avanti nella personalizzazione della loro esperienza. Mentre l'app di messaggistica ti consente da tempo di cambiare lo sfondo che appare dietro i tuoi messaggi, è sempre stato un unico sfondo per tutte le tue chat.

Ora che è finalmente cambiato: WhatsApp sta lanciando un aggiornamento che ti consente di impostare uno sfondo personalizzato per ciascuna delle tue chat, insieme a un sacco di altri sfondi tra cui scegliere e le tue immagini.

Se hai scaricato l'ultima versione dell'app, dovresti presto essere in grado di seguire i passaggi seguenti per dare a ciascuna delle tue chat un sapore più distintivo. Abbiamo anche incluso dettagli su come impostare uno sfondo diverso per quando il telefono è in modalità oscura.

Nota, tuttavia, che questa funzione non è applicata in tutte le regioni: ad esempio, al momento non puoi cambiare lo sfondo per chat su iOS nel Regno Unito.

Su Android:

Nella parte superiore della chat scelta, seleziona il menu "..."

Seleziona sfondo

Segui il flusso e seleziona la tua scelta di sfondo

Su iOS:

Nella parte superiore di una chat, seleziona il nome del gruppo

Nel menu Informazioni sul gruppo (o Informazioni sulla chat), tocca Sfondo e suoni

Seleziona lo sfondo scelto

Su Android:

Attiva la modalità oscura dalle impostazioni del tuo dispositivo (se Android 10 o versioni successive) o da Impostazioni WhatsApp > Chat > Tema (se Android 9 o versioni precedenti).

Quindi segui i passaggi precedenti per cambiare lo sfondo

Le due scelte dovrebbero essere salvate per le rispettive modalità

Su iOS:

Attiva la modalità oscura dalle impostazioni del dispositivo

Cambia il tuo sfondo usando i passaggi sopra

Ancora una volta, le tue scelte per la modalità chiara e scura dovrebbero essere salvate