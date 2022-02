Come ottenere il 25% di sconto su Just Eat con Vodafone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Vodafone offre ai suoi clienti mobili ottimi premi, se sai dove trovarli. Il suo programma fedeltà VeryMe offre vari premi ogni settimana, oltre a possibilità di vincere cose diverse.

I premi precedenti includevano una carta Thortful gratuita quando paghi le spese di spedizione, la possibilità di vincere un voucher TK Maxx e Homesense e la possibilità di richiedere un piccolo caffè Costa per £ 1, tra molti altri.

Forse una delle offerte più interessanti è lo sconto del 25% su qualsiasi ordine su Just Eat. Dall'11 febbraio al 17 marzo 2022, i primi 40.000 clienti Vodafone possono ottenere uno sconto del 25% tramite VeryMe ogni settimana.

Ecco come.

Per richiedere il 25% di sconto su qualsiasi ordine Just Eat, devi ottenere il tuo codice dal programma fedeltà Vodafone VeryMe. Puoi richiedere un solo codice a settimana e il codice è valido solo per un'ora dopo averlo ricevuto, quindi segui i passaggi seguenti solo quando sei pronto per ordinare.

Apri l'app mobile Vodafone (disponibile su App Store e Google Play Store) Accedi al tuo account Tocca la scheda VeryMe nella parte inferiore dello schermo Tocca il riquadro dell'ordine "25% di sconto su Just Eat". Tocca Ottieni codice

Lo sconto non si applica alle spese di consegna e ai costi di servizio addebitati separatamente e dovrai avere più di 18 anni e vivere nel Regno Unito. Dovresti anche essere consapevole del fatto che alcuni ristoranti applicheranno una spesa minima agli ordini.

Ricorda anche che sono i primi 40.000 clienti ma se perdi una settimana, potresti provare la settimana successiva.

Scritto da Britta O'Boyle.