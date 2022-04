Cos'è Verizon +Play e quali abbonamenti ti permette di gestire?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Verizon sta lavorando su una nuova esperienza che è esclusiva per i clienti Verizon. Chiamato +Play, è stato descritto come una piattaforma che permette di scoprire, acquistare e gestire gli abbonamenti, tra cui Netflix, Disney +, Peloton e altri. Ecco tutto quello che dovete sapere su +Play, compresi gli abbonamenti che lo supportano.

Nel marzo 2022, durante un evento per gli investitori, Verizon ha annunciato una piattaforma chiamata +Play. È dove sarete in grado di gestire i vostri abbonamenti a contenuti e servizi di intrattenimento. Quando si pensa alle molteplici piattaforme di streaming a cui probabilmente ci si abbona per TV, film, giochi, musica e anche libri, un hub digitale per aiutarvi a gestire tutti questi servizi sarebbe uno strumento conveniente.

Secondo Verizon, i clienti saranno in grado di gestire gli abbonamenti ai seguenti servizi, tutti in un posto centrale:

A+E Networks

AMC+

Calma

Discovery+

Disney+

Duolingo

ESPN

HBO Max

Hulu

Veeps di Live Nation

Netflix

Peloton

Vix+ di TelevisaUnivision

L'Atletico

WW Internation, Inc

Come potete vedere ci sono infiniti servizi di streaming che non supportano Verizon +Play in questo momento, ma l'hub non è ancora ampiamente disponibile, quindi forse Verizon aggiungerà altri partner prima che vada in onda per tutti.

Verizon deve ancora dettagliare come funzionerà +Play - ma ha rivelato, approssimativamente, quando l'hub sarà lanciato per i clienti Verizon e quali abbonamenti si potranno gestire con esso.

+Play sarà esclusivo per i clienti Verizon negli Stati Uniti.

+Play è programmato per andare in funzione più tardi nel 2022. Ma le prove inizieranno alla fine di marzo con un "gruppo selezionato di clienti e marchi".

Sì, sarà gratuito da usare. Verizon ha detto che +Play è un "hub digitale unico progettato per centralizzare i servizi di abbonamento senza costi aggiuntivi per i clienti Verizon".

Guarda l 'annuncio di Verizon per maggiori dettagli.

