Le corse Uber vi faranno presto guadagnare punti premio Avios da utilizzare per i voli

(Pocket-lint) - Chi prenderà Uber nel Regno Unito a partire dalla fine del mese guadagnerà punti Avios da utilizzare per i voli British Airways, secondo quanto dichiarato dalla compagnia aerea.

Un nuovo accordo tra British Airways e Uber significa che i passeggeri potranno raccogliere un punto Avios per ogni sterlina spesa quando sfrecciano nel Regno Unito, si legge in un comunicato. Inoltre, British Airways regala 250 Avios a chiunque colleghi i propri account Uber ed Executive Club nell'ambito di questa grande collaborazione.

Gli Avios possono essere utilizzati come pagamento parziale dei voli o per ottenere upgrade e persino extra su quelli esistenti, e British Airways non è l'unica compagnia aerea coinvolta. La dichiarazione della compagnia dice che sono coinvolte anche Iberia, Aer Lingus, Vueling e Qatar Airways.

Il British Airways Executive Club è un programma gratuito che utilizza gli Avios come moneta di scambio. Andrew Brem, direttore generale di Uber UK, ha dichiarato che l'azienda è "entusiasta di poter aiutare gli utenti di Uber a raccogliere Avios su ogni singolo viaggio effettuato".

Sebbene British Airways non abbia ancora fornito una data precisa per il rilascio della nuova integrazione tra il suo Executive Club e Uber, la dichiarazione indica che avverrà entro la fine del mese. Se state pianificando delle corse con Uber, magari conservatele per la fine del mese!

