(Pocket-lint) - Uber offre ora il noleggio di auto nel Regno Unito attraverso la sua applicazione per smartphone.

Uber Rent è gestito in collaborazione con CarTrawler e consente agli utenti di prenotare e noleggiare un'auto in tutto il Paese. Inoltre, se l'utente deve prendere un taxi Uber per raggiungere il luogo del noleggio, il servizio taxi sconta di 10 sterline la corsa.

Il riquadro Uber Rent è ora disponibile nell'app Uber (una volta aggiornata) e tutto ciò che si deve fare è inserire i parametri di noleggio, quindi sfogliare il mercato delle auto disponibili per la data e la località scelte.

Scegliete l'auto che preferite e poi andate a ritirarla. Le prenotazioni possono essere effettuate fino al momento del ritiro.

Le cancellazioni sono gratuite fino a 48 ore prima del ritiro dell'auto.

"Il Regno Unito vanta uno dei più grandi mercati di noleggio a livello globale; in Uber stiamo facendo crescere la nostra attività per diventare l'app di viaggio per eccellenza e nel Regno Unito ciò significa fornire ai nostri utenti un'esperienza di noleggio al top della categoria", ha dichiarato il direttore generale di Uber, Andrew Brem.

"Uber Rent non solo fornirà un'esperienza di prenotazione efficiente e senza interruzioni, ma offrirà anche Uber Credits per ogni prenotazione".

Uber Rent funziona anche in Spagna, Portogallo, Italia, Stati Uniti e Svizzera, sia che ci si rechi in quei Paesi sia che si sia residenti.

