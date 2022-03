Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Uber Eats, il servizio di ordinazione e consegna di cibo online, ha lanciato una funzione di divisione degli ordini e delle fatture di gruppo. Ora puoi creare un gruppo e consentire ai tuoi amici e alla tua famiglia di ordinare dallo stesso ristorante e pagare la loro quota della scheda direttamente dall'app Uber Eats sui loro telefoni.

Non devi nemmeno passare il telefono in giro. Ecco come.

Uber Eats

Apri Uber Eats (dal Web o utilizza l'app iOS o Android ). Vai al ristorante da cui vuoi ordinare. Seleziona i tre punti nell'angolo in alto a destra della pagina. Seleziona ordine di gruppo. Da lì, puoi invitare i membri del gruppo. Per fare ciò, selezionali dai contatti del tuo telefono.

Dopo aver creato un ordine di gruppo, puoi impostare una scadenza per il checkout.

Questi possono essere fino a 7 giorni in anticipo, quindi tutti hanno il tempo di effettuare un ordine. Gli invitati al gruppo riceveranno ciascuno un collegamento all'ordine tramite testo. Dovranno scaricare Uber Eats se non l'hanno già fatto. Ognuno può quindi scegliere e pagare per il cibo che desidera. Una volta che tutti hanno effettuato gli ordini, vengono aggiunti al carrello del gruppo. Tu, l'host, puoi quindi effettuare il checkout.

Se sei un capo che paga per un pasto di squadra o qualcuno che si sente generoso, Uber Eats offre agli host la possibilità di pagare l'intero conto impostando anche limiti di spesa per impedire alle persone di ordinare articoli costosi. Indipendentemente da chi paga il conto, Uber ha affermato che tutto il cibo degli ordini di gruppo verrà consegnato contemporaneamente.

Dai un'occhiata al post sul blog di Uber Eat per maggiori dettagli.

Scritto da Maggie Tillman.