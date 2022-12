Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La travagliata proprietà di Elon Musk su Twitter non dà segni di rallentamento, ma c'è stato un intervallo insolitamente lungo prima che il miliardario riconoscesse i risultati del suo grande sondaggio sulla leadership.

Il sondaggio pubblico chiedeva a tutti gli utenti se dovesse dimettersi o meno, e il voto per sbarazzarsi di lui ha vinto con il 57,5% dei risultati.

Musk ha impiegato più di un giorno per rispondere direttamente al risultato e confermare che, come promesso, lo avrebbe rispettato, anche se con alcuni nuovi avvertimenti immediatamente aggiunti.

Mi dimetterò da amministratore delegato non appena troverò qualcuno abbastanza sciocco da accettare il lavoro! Dopo di che, mi limiterò a gestire i team di software e server - Elon Musk (@elonmusk) 21 dicembre 2022

In primo luogo, manterrà il controllo dei team "software e server", il primo dei quali comprende un'enorme percentuale del personale di Twitter, dato che si tratta di un'azienda esclusivamente software.

In secondo luogo, per quanto possa sembrare divertente, definire "sciocchi" i potenziali candidati potrebbe sembrare, ad alcuni osservatori, un modo per scoraggiare le persone dal cercare il lavoro.

Tutto ciò fa pensare a un falso interregno potenzialmente lungo: Musk rimarrà al comando esclusivo, con la promessa di un eventuale passaggio di consegne dai tempi volutamente vaghi e la costante possibilità di fare marcia indietro se lo desidera.

Dopo tutto, il tribunale dell'opinione pubblica può essere una cosa, ma un sondaggio su Twitter è ancora lontano da un impegno legalmente vincolante nella realtà.

Scritto da Max Freeman-Mills.