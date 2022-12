Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se vi siete collegati a Twitter negli ultimi giorni o due, avrete notato che alcune immagini del profilo sul social network sono ora quadrate anziché circolari. Da quando il miliardario Elon Musk ha acquistato Twitter, sono state apportate molte modifiche alla piattaforma. Francamente, potreste trovare difficile stare al passo con tutto questo caos . Quindi, per aiutarvi a comprendere facilmente quest'ultimo cambiamento, Pocket-lint ha dettagliato tutto ciò che c'è da sapere. La risposta breve è che Twitter ha lanciato un Twitter Blue for Business, ma continuate a leggere per saperne di più.

Alcune foto del profilo di Twitter sono ora quadrate. Ecco perché.

Nel dicembre 2022, Twitter ha annunciato il lancio di Twitter Blue for Business. Si tratta di un "nuovo programma" che consente alle aziende di "distinguere i loro marchi e i loro dipendenti chiave su Twitter". Questi account mostreranno un'immagine del profilo quadrata accanto ai loro nomi visualizzati, anziché rotonda. Tra questi ci sono anche testate giornalistiche e marchi come Nike. Anche aziende come Walgreens e lo stesso Twitter hanno foto del profilo quadrate. Un esempio di immagine del profilo quadrata è visibile qui sopra, mentre se si utilizza un NFT come immagine del profilo, si può ottenere un'immagine esagonale.

Cosa significano i segni di spunta dorati?

Le aziende che si sono iscritte a Twitter Blue for Business mostreranno un segno di spunta dorato accanto al loro nome visualizzato.

Cosa sono i badge accanto ai segni di spunta?

Le aziende possono ora offrire a persone, imprese e marchi affiliati un piccolo badge con l'immagine del profilo dell'azienda. Questo badge viene visualizzato accanto al loro segno di spunta.

"Creando questa connessione, rendiamo possibile alle aziende la creazione di reti all'interno della propria organizzazione su Twitter. Le aziende possono associare la loro leadership, i loro marchi, i loro supporti, i loro dipendenti o i loro team. Possono essere affiliati giornalisti, giocatori di squadre sportive o personaggi di film. Se lo desiderate, noi l'abbiamo trovato. Ogni affiliato sarà verificato e collegato ufficialmente all'handle della casa madre sulla base di un elenco fornito dall'azienda madre. Condivideremo eventuali nuovi criteri, prezzi o processi non appena li aggiorneremo", ha spiegato Twitter in un post di annuncio.

Chi può provare Twitter Blue for Business?

Attualmente, Twitter Blue for Business è un progetto pilota aperto a un "gruppo selezionato di aziende". Twitter ha dichiarato che lo estenderà a un numero maggiore di aziende "l'anno prossimo".

Scritto da Maggie Tillman.