Ora Musk vuole aumentare il limite di Twitter a 4.000 caratteri

(Pocket-lint) - Quando Twitter smetterà di essere Twitter?

Le ampie modifiche apportate da Elon Musk al social network sembrano destinate a continuare, con il "Chief Twit" che ha confermato l'intenzione di espandere il numero massimo di caratteri di un tweet da 280 a 4.000 caratteri.

Ironia della sorte, lo ha fatto con una sola parola - "Sì" - che ha twittato in risposta a una domanda diretta sul presunto aumento.

Non si sa ancora quando questo avverrà o se sarà limitato ai membri a pagamento del servizio restituito Twitter Blue, ma è chiaro che sta per arrivare.

Ciò significa che i vostri feed futuri potrebbero presto avere un aspetto molto diverso, dato che alcuni o tutti gli utenti di Twitter potranno pubblicare diatribe su ogni elemento della propria colazione.

Inoltre, potreste non essere in grado di evitarlo. Negli ultimi tempi abbiamo notato un forte aumento dei post di persone che non seguiamo che compaiono nella nostra timeline, insieme a una straordinaria quantità di pubblicità. È probabile che vi vengano proposti post più lunghi di commentatori con cui potete essere d'accordo o meno, che vi piaccia o meno.

Possiamo solo chiederci cos'altro Musk abbia in serbo per la rete che ha acquistato per 44 miliardi di dollari. È ancora la rete per cui ha pagato così tanto?

Scritto da Rik Henderson.